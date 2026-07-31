جماهير الأهلي تطالب بهونيس .. نسل العمالقة الذي رفض الكبار ولهذا يعد "خليفة مثاليًا" ليايسله!

كان خبر رحيل ماتياس يايسله عن تدريب فريق الكرة بنادي الأهلي، بمثابة "الصاعقة" التي وقعت على قلوب جماهير الراقي، خاصة وأن المدرب الألماني قاد الفريق حتى نهاية المعسكر الإعدادي الخارجي، وتبقي أسبوعين فقط على انطلاق الموسم الجديد "2026-2027".

رحيل مفاجئ تزامن مع عدم التوصل لصيغة اتفاق مع اللجنة التنفيذية بشأن تجديد عقده، ليصبح الأهلي، الذي كان يُضرب به المثل في الاستقرار خلال السنوات الماضية، في ظل موجات التغيير التي تواجه الأندية الكبرى منذ ميركاتو 2023، في انتظار "غربلة" كبرى إدارية فنية.

وذكرت تقارير بأن إدارة الأهلي، وضعت ثلاثة خيارات لخلافة ماتياس يايسله، الذي يتوجه لتدريب نيوكاسل يونايتد، ما بين الإسباني تشافي هيرنانديز، والثنائي البرتغالي نونو سانتو وفيتور بيريرا.

ورغم ذلك، إلا أن الأهلي ارتبط بالعديد من المدربين الآخرين، وفق تقارير عالمية، ما بين آرني سلوت، المدير الفني السابق لليفربول، ويوليان ناجلسمان، الذي رحل عن تدريب منتخب ألمانيا بعد الإقصاء المبكر في كأس العالم 2026، إلا أنها خيارات لم تستمر سريعًا في محور الحديث، فضلًا عن نفي أنباء التفاوض مع أنطونيو كونتي.

ومن المقرر أن يدفع نيوكاسل، مبلغ 11 مليون يورو، تعويضًا للأهلي بعد الرحيل المفاجئ لماتياس يايسله، الذي سيوقع عقدًا حتى يونيو 2026، وسيتم تقديمه رسميًا، السبت.