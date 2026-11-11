صحة جمال موسيالا أصبحت بلا قيمة .. حين انعكست تشوهات كرة القدم على بايرن ميونخ وتراجعت "إنسانية" أولي هونيس!

أطلِق عليها قسوة أو صرامة، لكن في الصحافة الألمانية، يُسمون هؤلاء بأنهم "ضحايا" أولي هونيس في ملاعب كرة القدم..

قائمة الضحايا تضم واحدًا من أساطير الكرة الألمانية والذي سبق وأن مثّل بايرن ميونخ ألا وهو توني كروس .. إذ لم يخجل هونيس في انتقاد مستواه علنًا مع منتخب المانشافت!

الرئيس الشرفي للبايرن قال بعدما ودع المنتخب الألماني كأس أمم أوروبا "يورو 2020" من دور الـ16 على يد إنجلترا: "كروس لم يعد له مكان في هذا النوع من كرة القدم بعد الآن"، في إشارة لكونه أحد الأسباب الرئيسة في الخروج المبكر من البطولة القارية.

أكثر من لاعب على شاكلة توني كروس عانى من انتقادات هونيس اللاذعة أو القاسية كمسعود أوزيل ومارك أندريه تير شتيجن وغيرهما.

هل تعتقد أن هذا حدث لأن هؤلاء لم يسبق لهم اللعب في بايرن ميونخ أو كحال توني كروس الذي كان لاعبًا في ريال مدريد حينها؟! .. لكن حتى لاعبي البافاري أنفسهم لم يسلموا من لسان هونيس!

في عام 2009 وبينما كان أولي هونيس يتولى منصب المدير العام لبايرن ميونخ، هاجم جناحه باستيان شفاينشتايجر علنًا عقب إحدى المباريات قائلًا لصحيفة "كيكر": "لقد بالغ الكثيرون في تدليل شفايني خلال الأشهر الستة الماضية، وأنا من جانبي سأقوم برفع هذا الدلال عنه الآن. هناك تفاوت كبير بين الجناح الأيسر حيث يتواجد ريبيري، والجناح الأيمن.. على شفاينشتايجر إعادة النظر في أسلوبه. لا يمكننا السماح لخصومنا بتصنيفنا كفريق يمتلك جانبًا أساسيًا وآخر ثانويًا".

ختام الضحايا مع خوان بيرنات الذي تعرض للهجوم من هونيس بعد انتقاله من بايرن ميونخ إلى باريس سان جيرمان في صيف 2018، إذ صرح حينها: "هذا اللاعب كان سيقصينا من دوري الأبطال أمام إشبيلية، وفي يوم المباراة نفسها، قررنا أنه سيرحل، لقد كاد يكلفنا خسارة البطولة بأكملها بعدما قدم أداءً قذرًا!".

قسوة التصريحات، وأدب بيرنات في الرد، حيث أكد احترامه لبايرن ميونخ وجماهيره رافضًا التعليق على ما قاله هونيس، دفع الأخير للاعتذار بعد ذلك.

لكن يبقى كل ذلك في إطار كرة القدم وانتقادات للمستوى الفني لهؤلاء "الضحايا" داخل المستطيل الأخضر، أي أنهم، وإن عانوا من قسوة تصريحات هونيس يبقى الخلاف داخل المستطيل الأخضر وليس كحال جمال موسيالا .. فماذا عن شخصية أولي هونيس أمام المواقف التي تحتاج لإنسانية؟