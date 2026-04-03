يكرر خطاياه مع جلاكتيكوس الرجال.. ثورة نسائية مطلوبة في ريال مدريد على فلورنتينو بيريز!

يشهد قطاع كرة القدم النسائية في نادي ريال مدريد حالة من الغليان الشعبي والإعلامي عقب سلسلة من الهزائم المذلة التي تلقاها الفريق أمام غريمه التقليدي برشلونة خلال الأيام القليلة الماضية.

الخسارة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا كانت إعلانًا رسميًا عن فشل ذريع لمشروع استنزف الملايين دون أن يحقق الحد الأدنى من التنافسية.

سقط الفريق الملكي بنتيجة إجمالية وصلت إلى 12 هدفًا مقابل هدفين في مجموع المباراتين بعد أن تجرع مرارة الهزيمة بسداسية نظيفة في لقاء الإياب.

هذه النتائج الكارثية التي تكررت في ظرف أيام معدودة فصل بينها هزيمة أخرى بثلاثية في الدوري الإسباني وضعت الإدارة برئاسة فلورنتينو بيريز في قفص الاتهام حيث تعالت الأصوات المطالبة بوقف نزيف السمعة الرياضية الذي بات يهدد بريق الشعار الأبيض.



