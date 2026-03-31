"جعلوني أشعر بأنني جزء من هذا الإنجاز" - سيرجيو أغويرو يتحدث عن فوز الأرجنتين بكأس العالم 2022 ولماذا يعتقد أن ليونيل ميسي وزملاءه مستعدون لبطولة 2026

كان هذا الفوز لحظة تاريخية للبلاد، وبشكل خاص لليونيل ميسي، الذي حقق أخيرًا إنجازه الأكبر بعد أن ظل يطرق أبواب اللقب مع منتخب بلاده لفترة طويلة.

على الرغم من أهميته لأندية مثل أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي والأرجنتين خلال معظم مسيرته، لم يكن أغويرو جزءًا من هذا الإنجاز. اضطر المهاجم إلى الاعتزال قبل عام واحد بسبب مشكلة في القلب، مما يعني أنه لم يكن عضوًا في مسيرة الفريق التاريخية. على الرغم من ذلك، أبقاه زملاؤه القدامى على تواصل معهم، حيث قام أغويرو برفع ميسي على كتفيه كجزء من الاحتفالات بعد انتهاء المباراة النهائية لصالح الأرجنتين.

يقول أغويرو إن مشاعره تجاه ذلك اليوم هي مشاعر حلوة أكثر منها مريرة، مضيفًا أنه لا يزال يعتز بها باعتبارها واحدة من أفضل اللحظات التي عاشها على الإطلاق.