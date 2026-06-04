جزء من اللعبة .. إنريكي ريكيلمي يتبع خطة "سرقة فيجو" لنقل هالاند ورودري إلى ريال مدريد!

أكد إنريكي ريكيلمي، المرشح المنافس لفلورنتينو بيريز على مقعد رئاسة ريال مدريد مجددًا على وعده بالتعاقد مع هالاند، ووصف النفي الأخير من قبل المقربين من المهاجم النرويجي بأنه ليس أكثر من "جزء من اللعبة".

بعد ظهوره الذي احتل عناوين الصحف في برنامج "إل هورميغويرو"، حيث ادعى ريكيلمي أن هالاند "يريد القدوم إلى مدريد"، تحدث المرشح إلى صحيفة "آس"لتوضيح موقفه بشأن المهاجم النرويجي، الذي لا يزال الهدف الرئيسي لحملته الانتخابية الطموحة.

ريكيلمي مصمم على أن الصفقة ممكنة، قائلاً: "هالاند لديه بند في عقده. إنه اسم كبير، وقد تم العمل عليه منذ بعض الوقت. عليك أن تضع في اعتبارك أن هذه ترشيح؛ هذه انتخابات. يمكن أن يفوز أحدهما أو الآخر".

وأضاف: "أفهم أنه يتعين عليهم رعاية اللاعب وحمايته داخل النادي وداخل فريقه. يبدو ذلك طبيعيًا بالنسبة لي. لكنني سعيد جدًا بأن أتمكن من الإعلان عن أن شخصيات عظيمة مثل هالاند، ستلعب لريال مدريد، إذا أصبحت رئيسًا".