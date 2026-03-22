الجمهور دائمًا ما يلاحق أرباح المشاهير سواء من وراء حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي أو مشاريعهم الخاصة أو أي علامة تجارية متعلقة بهم، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، لم يشذ عن تلك العادة المحببة للجماهير.
"جروك" يكشف المستور بشأن أرباح كريستيانو رونالدو من وراء تهنئة المسلمين بمناسبة عيد الفطر
ما القصة؟
النجم البرتغالي أصبح حريصًا في السنوات الأخيرة على تهنئة المسلمين ببعض المناسبات، بعدما انتقل للعيش في المملكة العربية السعودية منذ يناير 2023.
وقبل يومين، توجه صاروخ ماديرا، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، بالتهنئة لمتابعيه المسلمين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وكتب رونالدو في أول أيام عيد الفطر: "عيد مبارك للجميع! أتمنى لكم يومًا مميزًا مع عائلاتكم وأحبابكم. أتمنى لكم جميعًا السلام والسعادة".
كم أرباح رونالدو من وراء تلك التهنئة؟
أحد الجماهير عبر منصة "إكس" أراد معرفة أرباح كريستيانو رونالدو المتعلقة تحديدًا بتهنئة المسلمين بعيد الفطر، فلجأ إلى "جروك" تطبيق الذكاء الاصناعي الخاصة بالمنصة.
ورغم أن "جروك" أكد سرية الأرباح إلا أنه أوضح أنها تتراوح بين 10 إلى 50 ألف دولار أو أكثر، نظير تلك تغريدة التهنئة وحدها.
وأشار "جروك": "الرقم الدقيق سري ولا أستطيع الوصول إليه (بيانات خاصة بين رونالدو وإكس). لكن مع 62 مليون مشاهدة ونظام المشاركة الجديد (يعتمد على انطباعات الموثقين في الصفحة الرئيسية)".
وأضاف: "تقديري 10-50 ألف دولار أو أكثر لهذه التغريدة وحدها. هو يجني حوالي 6 ملايين دولار شهريًا من المنصة كلها حسب التقارير المتداولة!".
رونالدو في مدريد
لم يشهد كريستيانو رونالدو أجواء عيد الفطر المبارك في المملكة العربية السعودية هذا العام، في ظل وجوده في العاصمة الإسبانية "مدريد"، للعلاج من الإصابة.
يعاني الدون من شد عضلي منذ أيام، اضطر معه لمغادرة الرياض، للعلاج في مدريد، وبحسب روبرتو مارتينيز؛ المدير الفني للمنتخب البرتغالي، فإنه في حاجة من أسبوع لأسبوعين للعودة للمشاركة في المباريات من جديد.
ويغيب رونالدو عن وديات المنتخب البرتغالي في معسكر مارس الجاري، حيث يلتقي بالمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية يومي 28 و31 من مارس الجاري.
النصر يستأنف تدريباته
في المقابل، استأنف النصر يوم أمس الأحد، تدريباته من جديد بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي منحها المدرب البرتغالي جورج جيسوس للاعبين.
ويستعد العالمي لمواجهة النجمة في الثالث من أبريل المقبل، ضمن الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي 2025-2026، في حين لم يتحدد موقف كريستيانو رونالدو من المشاركة في هذه المباراة بعد.