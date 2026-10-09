هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
Momen Messi HIC 2.75:1Getty Images
علي رفعت

جرح مفتوح.. هكذا يصلح برشلونة ما أفسده في النهاية المثالية لليونيل ميسي!

فقرات ومقالات
برشلونة
الدوري الإسباني
الأرجنتين ضد بنين
الأرجنتين
بنين
المباريات الودية
ليونيل ميسي

الإصلاح لا يزال ممكنًا

المشهد الأخير الذي حبس أنفاس عشاق الساحرة المستديرة في مختلف بقاع الأرض لم يكن مجرد ختام اعتيادي لمسيرة قائد دولي، بل كان لوحة بديعة صاغتها مشاعر الصدق والعرفان والتاريخ.

 اختار ليونيل ميسي لحظة الرحيل عن منتخب الأرجنتين بكامل إرادته وكرامته وهيبته، محاطا بأفراد عائلته وأصدقائه وزملائه وعشرات الآلاف من الجماهير الوفية التي ذرفت الدموع تصفيقًا واعترافًا بفضله الكبير على كرة القدم. 

كانت تلك اللحظة تجسيدًا حيًا للنهاية المثالية التي يستحقها أي بطل أسطوري، لكنها في الوقت نفسه أعادت فتح جرحًا غائرًا لا يزال ينزف في ذاكرة كرة القدم وأعادت تسليط الضوء على الخطيئة الكبرى التي ارتكبها نادي برشلونة في حق رمزه التاريخي الأول.


  • مأساة الرحيل القسري من كتالونيا

    المفارقة المؤلمة تكمن في التناقض الصادم بين المشهدين، فبينما غادر ميسي قميص التانجو محمولًا على أعناق المحبة والشكر والامتنان، كانت صورته الختامية في برشلونة تجسد أقصى درجات الانكسار والخيبة والقهر. 

    وقف الفتى الخجول يبكي بحرقة في قاعة المؤتمرات الصحفية وحيدًا دون أن يفهم كيف سُلبت منه إرادة البقاء في النادي الذي عاش فيه جل حياته وصنع مجده، ودون أن يملك رفاهية تقرير موعد أو طريقة المغادرة.

    تحولت الحكاية في لحظة غادرة إلى طرد مقنع في وضح النهار دبرته إدارة النادي وتخلت عنه في الأمتار الأخيرة من ملف التجديد، لتصبح آخر لقطة له في ملعب كامب نو مجرد زيارة صامتة في جنح الظلام لملعب تحاصره أعمال البناء والترميم وخال تمامًا من هتاف أي مشجع كان يود توديعه.


  • Joan Laporta AFP/Josep Lago

    ثمن الجحود والقطيعة الباردة

    هذا الانفصال غير اللائق لم يكن خسارة فنية مجردة لبرشلونة، بل تحول إلى لعنة تطارد هوية النادي وأخلاقياته المؤسسية عبر السنوات.

    لقد شعر اللاعب بالألم والخذلان الشديد من قبل إدارة جوان لابورتا، وظلت العلاقة بين الطرفين باردة ومبتورة ومليئة بالشكوك، لأن ميسي أدرك أنه دُفع دفعًا إلى الباب الضيق ليتحمل بمفرده تبعات أزمات اقتصادية وإدارية لم يكن صانعها يومًا.

    واليوم، وبعد أن رأى العالم أجمع كيف تصنع نهايات الأساطير باحترام واحتفال شعبي جارف في قارة أمريكا الجنوبية، بات حتميًا على برشلونة أن يستوعب حجم الجرم الرمزي الذي اقترفه، وأن يبادر بخطوات شجاعة وحقيقية لمعالجة هذا الإرث الثقيل وتصحيح الخطأ قبل أن تطوى صفحة مسيرة ليو بالكامل.


  • خارطة طريق لتصحيح الخطيئة الكبرى

    البداية الحتمية لإصلاح ما أفسدته الإدارة تنطلق من الاعتراف المعنوي الصريح والاعتذار المؤسسي غير المشروط، بعيدًا عن لغة المناورات الإعلامية وتلميع المواقف أو استغلال اسمه في حملات الدعاية الانتخابية. 

    برشلونة مطالب اليوم بالشروع فورًا في التخطيط لمباراة تكريم تاريخية لا مثيل لها، تقام بمجرد اكتمال وافتتاح ملعب كامب نو الجديد بحلته المعمارية الكاملة وبحضور مئة ألف مشجع. 

    مواجهة استثنائية تجمع بين برشلونة ورفاق ميسي أو فريقه الحالي، يرتدي خلالها ليو قميص البلوجرانا لشوط واحد على الأقل، ويطوف أرجاء الملعب حاملًا كؤوسه التاريخية وسط هدير الجماهير التي حُرمت طويلًا من توجيه تحية "ميسي، ميسي، ميسي" الشهيرة.


    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
  • MessiGetty

    بيت القصيد ومسك الختام

    الإصلاح الحقيقي لا ينبغي أن يتوقف عند حدود مواجهة احتفالية عابرة، بل يجب أن يمتد إلى خطوات رمزية خالدة، يأتي في مقدمتها تشييد تمثال برونزي عملاق للأسطورة يتصدر البوابة الرئيسية للملعب المجدد إلى جوار تمثال يوهان كرويف، ليبقى شاهدًا أبديًا على العصر الذهبي الذي كتبه ليو بأقدامه. 

    وبالتوازي مع ذلك، يتعين على النادي عرض منصب فخري استراتيجي دائم، مثل الرئاسة الشرفية أو سفير دائم للنادي مدى الحياة، بالشروط والصلاحيات التي يرتضيها ليو نفسه، وبما يضمن له التواجد في بيته الأول معززًا مكرمًا دون أي قيود سياسية أو إدارية. 

    إعادة الاعتبار لليونيل ميسي ليست منة أو هبة يقدمها برشلونة، بل هي الواجب الأخلاقي الوحيد الكفيل بغلق هذا الجرح المفتوح ومصالحة النادي مع تاريخه وضميره وجمهوره.