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علي رفعت

جراح خلف كواليس الملاعب.. حكايات الدم والدموع في الفوكلاند قبل قمة الأرجنتين وإنجلترا!

فقرات ومقالات
ذكريات
إنجلترا ضد الأرجنتين
إنجلترا
الأرجنتين
كأس العالم

خدعوهم بأخبار كاذبة وأحدهم خسر مجده الشخصي لأجل بلاده

قبل المواجهة المرتقبة بين الأرجنتين وإنجلترا في نصف نهائي كأس العالم تتجه الأنظار دائمًا نحو التاريخ السياسي المشحون بين البلدين. 

تسيطر ذكريات حرب الفوكلاند على الأجواء وتستدعي الجماهير صراعات الماضي في كل تمريرة وكل هتاف في المدرجات. 

لكن خلف واجهة العداء الرياضي والتحليلات التكتيكية تختبئ حكايات إنسانية قاسية عاشها نجوم كرة القدم الأرجنتينية في تلك الحقبة الدامية. 

قصص تتجاوز حسابات الفوز والخسارة لتلامس حدود الموت والفقد والانهيار النفسي لتثبت أن المستطيل الأخضر كان أحيانًا طوق نجاة وفي أحيان أخرى تحول إلى عبء نفسي لا يطاق يلاحق أصحابه لسنوات.


  • الجندي الذي أنقذته كرة القدم من خنادق الموت

    لم تكن حرب الفوكلاند بالنسبة للمدرب الأرجنتيني عمر دي فيليبي مجرد حدث تاريخي يقرأ عنه في الصحف بل كانت كابوسًا حقيقيًا عاش تفاصيله وهو في التاسعة عشرة من عمره.

    وجد الشاب الصغير نفسه مجندًا في الخطوط الأمامية يواجه أهوال القصف العنيف في خنادق تفتقر لأبسط مقومات الحياة.

    شهد دي فيليبي مقتل زملائه أمامه وعاش أيام وليالي من الجوع والخوف المستمر في مواجهة آلة عسكرية بريطانية ضخمة.

    بعد انتهاء الحرب وعودته إلى وطنه لم تكن المعاناة قد انتهت بل بدأت فصول جديدة من الألم الصامت. 

    واجه المحاربون القدامى تجاهلًا مجتمعيًا قاسيًا وتخليًا من الحكومة التي زجت بهم في المعركة مما دفع العشرات من الناجين للانتحار هربًا من الصدمات النفسية وعزلة ما بعد الحرب. 

    في خضم هذا الظلام الشديد وجد دي فيليبي في المستطيل الأخضر الملاذ الآمن الوحيد، حيث انخرط في ممارسة كرة القدم كلاعب محترف ثم تحول لاحقًا إلى التدريب ليصنع من اللعبة علاجًا لجراحه الروحية. 

    أصبحت غرف الملابس بديلًا عن الخنادق وأصبحت زمالة الملاعب تعويضًا عن رفاق السلاح لتمثل كرة القدم بالنسبة له مساحة للتعافي والتشبث بالحياة وتنقذه من المصير المأساوي الذي لاحق الكثير من أقرانه.


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  • تمزق الهوية بين هتافات لندن ودماء العائلة

    عاش النجم الأرجنتيني أوزفالدو أرديليس مأساة من نوع مختلف تمامًا تمثلت في صراع الهوية والولاء. 

    كان أرديليس يعيش ذروة مجده الاحترافي في العاصمة البريطانية كأحد أبرز نجوم فريق توتنهام الإنجليزي وبات معشوقًا للجماهير هناك ورمزًا للتواصل الرياضي. 

    لكن اندلاع المعارك المسلحة قلص المسافة بين المجد الشخصي والولاء الوطني إلى نقطة الصفر ووجد اللاعب نفسه ممزقًا بين حب الجماهير الإنجليزية التي تغنت باسمه طويلًا وبين انتمائه لبلده الذي يخوض حربًا شرسة ضد بريطانيا.

    بلغت هذه المأساة ذروتها القاسية عندما تلقى أرديليس خبرًا مفجعًا هز كيانه وجعله ينهار تمامًا. 

    سقط ابن عمه الطيار الحربي الأرجنتيني خوسيه أرديليس قتيلًا ليصبح من أوائل الطيارين الذين أسقطت القوات البريطانية طائراتهم في سماء المعركة.

    تحول اللاعب فجأة من بطل رياضي متوج في ملاعب لندن إلى ممثل لدولة معادية وتضاعفت آلامه بفقدان فرد من عائلته برصاص البلد الذي يصنع فيه مجده الشخصي.

    لم يحتمل أرديليس هذا الضغط النفسي المدمر وتلك النظرات المتباينة واضطر لحزم حقائبه ومغادرة الملاعب الإنجليزية على سبيل الإعارة هربًا من صراع داخلي قاتل ليدفع ثمن حرب قاسية لم يختر المشاركة فيها.


  • دموع الخديعة في معسكر إسبانيا

    في الوقت الذي كانت فيه دماء الشباب الأرجنتيني تسيل على ثلوج الجزر الباردة كان المنتخب الأرجنتيني يخوض منافسات كأس العالم في إسبانيا عام 1982 وسط أجواء احتفالية.

    فرضت الحكومة العسكرية الأرجنتينية تعتيمًا إعلاميًا شاملًا على معسكر الفريق في القارة الأوروبية وتعمدت بث تقارير كاذبة توهم اللاعبين بأن بلادهم تحقق انتصارات ساحقة ومدمرة على القوات البريطانية. 

    كان الهدف من هذه الخديعة هو الحفاظ على الروح المعنوية للاعبين واستغلال تقدمهم في البطولة العالمية كأداة دعاية سياسية تخدم النظام الحاكم في بوينس آيرس.

    لكن مع مرور أيام البطولة بدأت أسوار التضليل تنهار وتتساقط وتسربت الأخبار الحقيقية المروعة إلى معسكر الفريق عبر وسائل الإعلام الدولية والاتصالات العائلية. 

    أدرك اللاعبون ومن بينهم النجم دييجو مارادونا حجم الكارثة الحقيقية وعرفوا أن الأرجنتين تتكبد هزائم عسكرية مهينة وأن مئات الشبان من أبناء جيلهم يقتلون بلا رحمة. 

    اجتاح شعور قاتل بالذنب قلوب اللاعبين وهم يدركون أنهم كانوا يلعبون كرة القدم ويحتفلون بالأهداف الرياضية تحت شمس إسبانيا في الوقت الذي يموت فيه رفاقهم وسط البرد القارس.

    أدت هذه الصدمة العاطفية العنيفة إلى انهيار نفسي كامل داخل المعسكر وفقد الفريق تركيزه وروحه القتالية ليخرج من البطولة بشكل باهت تاركًا خلفه دموعًا لم تكن حسرة على ضياع اللقب المونديالي بل حزنًا على وطن مخدوع وشباب دفعوا ثمن طموحات سياسية بدمائهم.


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