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أحمد مجدي

جدول مباريات ومجموعة منتخب تونس في كأس العالم 2026

كأس العالم
تونس
هولندا
اليابان
السويد

تعرف على جدول مباريات ومجموعة منتخب تونس في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والخصوم الذين ينتظرهم نسور قرطاج في البطولة المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك

تقام بطولة كأس العالم في حلتها الجديدة لعام 2026 والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك لأول مرة بقوام 48 منتخبًا في تاريخ المونديال.

يسعى المنتخب التونسي، المدجج بكوكبة من النجوم إلى تقديم صورة مشرفة في المونديال، بعد أن احتل المركز الثالث في مجموعته بالنسخة الماضية من المونديال.

ويهدف المنتخب التونسي، إلى تحقيق الوصول إلى الدور الثاني لأول مرة في تاريخه بعد أن خرج من دور المجموعات في ست نسخ سابقة.

وبعد إجراء قرعة كأس العالم 2026 في ديسمبر 2025، نتعرف على مجموعة منتخب تونس في كأس العالم 2026، وجدول مباريات نسور قرطاج والقنوات الناقلة.

  • مجموعة تونس في كأس العالم 2026

    أوقعت القرعة منتخب الجزائر في المجموعة السادسة التي تضم إلى جانب نسور قرطاج، كلًا من منتخبات هولندا واليابان والسويد.

    المركزالمنتخبلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
    1السويد110051+43
    2اليابان10102201
    3هولندا10102201
    4تونس100115-40
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  • ما القنوات الناقلة لمباريات منتخب تونس في كأس العالم 2026؟

    تنقل مباريات كأس العالم 2026، في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت، وقبل بداية البطولة ستقوم بإطلاق مجموعة قنوات beIN SPORTS MAX لإذاعة كافة مباريات البطولة.

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  • جدول مباريات منتخب تونس في كأس العالم 2026

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    السويد - تونسالإثنين 15 يونيو 2026
    05:00 السعودية، 03:00 تونس    		1-5بي بي في إيه
    تونس - اليابانالأحد 21 يونيو 2026
    07:00 السعودية، 05:00 تونس    		-بي بي في إيه
    تونس - هولنداالجمعة 26 يونيو 2026
    02:00 السعودية، 00:00 تونس    		-أروهيد