وصل كلًا من المغرب وفرنسا إلى ربع نهائي كأس العالم 2026، بعد مواجهات مثيرة في المونديال.

وتشهد النسخة الحالية من المونديال، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، منافسة قوية منذ انطلاقها، في ظل النظام الجديد الذي يضم 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، ما أسفر عن العديد من المواجهات المثيرة والنتائج اللافتة.

ولا تزال الفرصة متاحة أمام العديد من المنتخبات للتأهل إلى ربع النهائي، ومن غير المستبعد حدوث مفاجآت غير متوقعة في ظل التنافس الشديد التي تشهده البطولة.

وفيما يلي نستعرض جدول مباريات ربع نهائي كأس العالم 2026، والقنوات الناقلة.