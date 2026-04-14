Gwangju v Vissel Kobe - AFC Champions League Elite Round Of 16 2nd Leg East RegionGetty Images Sport
أحمد مجدي

جدول مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، والقنوات الناقلة للمباريات.

تترقب جماهير كرة القدم العربية انطلاق منافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 والتي تتنافس فيها أربعة أندية عربية على التأهل إلى نصف نهائي البطولة.

كان قد أجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عدة تغييرات في بطولات الأندية بداية من الموسم الماضي، على أن تكون هناك ثلاثة بطولات، الأولى دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا 2، بالإضافة إلى كأس التحدي الآسيوي.

بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، شارك فيها 24 فريقًا، مقسمين 12 فريقًا من الشرق، ومثلهم في الغرب.

وشارك 10 فرق في مجموعة الشرق ومثلهم في الغرب بشكل مباشر، بينما شارك 4 فرق في الملحق وتأهل اثنان منهم للمجموعات.

وفي دور المجموعات خاض كل فريق 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه، ثم تأهلت 8 فرق إلى دور الـ 16 الذي أقيم في منطقة الشرق بنظام الذهاب والإياب، ولكن في مجموعة الغرب كان يفترض أن يسير على نفس المنوال إلا أن الظروف السياسية في الوقت الراهن حالت دون ذلك ليقام الباقي من البطولة في مدينة جدة السعودية.

وبداية من دور ربع النهائي أقيمت المباريات بنظام البطولة المجمعة، في دولة واحدة وتم اختيار المملكة العربية السعودية، لتكون المستضيف في أول نسختين من البطولة.

ونتعرف في التقرير التالي عبر "جول" على جدول مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، والقنوات الناقلة للمباريات.

جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 والقنوات الناقلة

  • ما القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟

    تملك شبكة "بي إن سبورتس" القطرية الحقوق الحصرية لنقل مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2025-2026، وستقوم بنقل المباريات عبر قنواتها.

    كما يمكن مشاهدة البطولة عبر قنوات الكأس.

    ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

  • ما موعد ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟

    يقام دور ثمن النهائي (دور الـ 16) لمنطقة الغرب في مدينة جدة السعودية في الفترة بين يومي الخميس 16 أبريل 2026 والسبت 18 أبريل 2026.

  • جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 - ربع النهائي

    #المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    1 السد - فيسل كوبيالخميس 16 أبريل 2026
    19:15 السعودية، 20:15 الإمارات    		 الإنماء
    2الدحيل - جوهور دار التعظيمالجمعة 17 أبريل 2026
    17:45 السعودية، 18:45 الإمارات    		 الإنماء
    3الاتحاد - ماتشيدا زيلفياالجمعة 17 أبريل 2026
    21:00 السعودية، 22:00 الإمارات    		 الأمير عبدالله الفيصل
    4شباب الأهلي - بوريرام يونايتدالسبت 18 أبريل 2026
    19:15 السعودية، 20:15 الإمارات    		 الأمير عبدالله الفيصل