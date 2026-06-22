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مصعب صلاح

جدول مباريات دور الـ 32 في كأس العالم 2026 .. والقنوات الناقلة

كأس العالم
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الولايات المتحدة
ألمانيا
المكسيك
كندا

تعرف على جدول مباريات دور الـ 32 في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة..

وصل كلًا من المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا إلى دور الـ32 من كأس العالم 2026، بعدما حققت المنتخبات الثلاثة انتصارين متتاليين في أول جولتين من دور المجموعات، لتحصد العلامة الكاملة برصيد 6 نقاط وتضمن العبور رسميًا إلى الأدوار الإقصائية.

وتشهد النسخة الحالية من المونديال، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، منافسة قوية منذ انطلاقها، في ظل النظام الجديد الذي يضم 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، ما أسفر عن العديد من المواجهات المثيرة والنتائج اللافتة.

ويعد تأهل المنتخبات الثلاثة المبكر انعكاسًا للمستويات القوية التي قدمتها خلال أول جولتين، حيث نجحت في فرض نفسها بين أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، بينما تستمر بقية المنتخبات في صراعها لحجز بطاقات التأهل.

ومع بقاء جولة كاملة على نهاية دور المجموعات في أغلب المجموعات، لا تزال الفرصة متاحة أمام العديد من المنتخبات للتأهل إلى دور الـ32، سواء عبر احتلال أحد المركزين الأول أو الثاني، أو من خلال التواجد ضمن أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث وفقًا للنظام الجديد للبطولة.

وفيما يلي نستعرض جدول مباريات دور الـ32 من كأس العالم 2026، والقنوات الناقلة.

  • متى موعد مباريات دور الـ 32 من كأس العالم 2026؟

    تبدأ مباريات دور الـ 32 من المونديال يوم الأحد 28 يونيو 2026 وتنتهي صباح السبت 4 يوليو 2026

    الحدثالبدايةالنهاية
    دور الـ 32 من كأس العالم 2026الأحد 28 يونيو 2026السبت 4 يوليو 2026
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  • ما المنتخبات المتأهلة لدور الـ 32 من كأس العالم 2026؟

    بشكل رسمي تأهلت هذه المنتخبات إلى دور الـ 32.

    المجموعةالمتصدرالوصيفأفضل ثوالثتأهل دون مركز
    الأولىالمكسيك   
    الثانية    
    الثالثة    
    الرابعةالولايات المتحدة الأمريكية   
    الخامسةألمانيا   
    السادسة    
    السابعة    
    الثامنة    
    التاسعة    
    العاشرة    
    الحادية عشر    
    الثانية عشر    

  • ما القنوات الناقلة لمباريات دور الـ 32 من كأس العالم 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

    تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحقوق الحصرية لبث مباريات كأس العالم 2026، في منطقة الشرق الأوسط، حيث تخصص قنوات beIN SPORTS HD / beIN SPORTS MAX لإذاعة كافة مباريات البطولة.

    ولهواة البث المباشر عبر الإنترنت يمكن متابعة المباريات عن طريق تطبيق TOD TV و beIN Connect.

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    البطولةالقنوات الناقلةالبث عبر الإنترنت
    دور الـ 32 في كأس العالم 2026beIN SPORTS MAXbeIN connect
    TOD

  • جدول مباريات كأس العالم 2026 - دور الـ 32

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    وصيف المجموعة الأولى - وصيف المجموعة الثانيةالأحد 28 يونيو 2026
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		 ملعب صوفي
    متصدر المجموعة الثالثة - وصيف المجموعة السادسةالإثنين 29 يونيو 2026
    20:00 السعودية، 21:00 الإمارات    		 ملعب إن آر جي
    ألمانيا - ثالث المجموعة الأولى/الثانية/الثالثة/الرابعة/السادسةالإثنين 29 يونيو 2026
    23:30 السعودية، 00:30 الإمارات    		 ملعب جيليت
    متصدر المجموعة السادسة - وصيف المجموعة الثالثةالثلاثاء 30 يونيو 2026
    04:00 السعودية، 05:30 الإمارات    		 ملعب بي بي في إيه
    وصيف المجموعة الخامسة - وصيف المجموعة التاسعةالثلاثاء 30 يونيو 2026
    20:00 السعودية، 21:00 الإمارات    		 ملعب دالاس كاوبويز
    متصدر المجموعة التاسعة - ثالث المجموعة الثالثة/الرابعة/السادسة/السابعة/الثامنةالأربعاء 1 يوليو 2026
    00:00 السعودية، 01:00 الإمارات    		 ملعب ميتلايف
    المكسيك - ثالث المجموعة الثالثة/الخامسة/السادسة/الثامنة/التاسعةالأربعاء 1 يوليو 2026
    04:00 السعودية، 05:00 الإمارات    		 ملعب أزتيكا
    متصدر المجموعة الثانية عشرة - ثالث المجموعة الخامسة/الثامنة/التاسعة/العاشرة/الحادية عشرةالأربعاء 1 يوليو 2026
    19:00 السعودية، 20:00 الإمارات    		 ملعب مرسيدس بنز
    متصدر المجموعة السابعة - ثالث المجموعة الأولى/الخامسة/الثامنة/التاسعة/العاشرةالأربعاء 1 يوليو 2026
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		 ملعب لومن فيلد
    الولايات المتحدة الأمريكية - ثالث المجموعة الثانية/الخامسة/السادسة/السابعة/الثامنةالخميس 2 يوليو 2026
    03:00 السعودية، 04:00 الإمارات    		 ملعب ليفاي
    متصدر المجموعة الثامنة - وصيف المجموعة العاشرةالخميس 2 يوليو 2026
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		 ملعب صوفي
    وصيف المجموعة الحادية عشرة - وصيف المجموعة الثانية عشرةالجمعة 3 يوليو 2026
    02:00 السعودية، 03:00 الإمارات    		 ملعب بي إم أو فيلد
    متصدر المجموعة الثانية - ثالث المجموعة الخامسة/السادسة/السابعة/التاسعة/العاشرةالجمعة 3 يوليو 2026
    06:00 السعودية، 07:00 الإمارات    		 بي سي بليس
    وصيف لمجموعة الرابعة - وصيف المجموعة السابعةالجمعة 3 يوليو 2026
    21:00 السعودية، 22:00 الإمارات    		 ملعب دالاس كاوبويز
    متصدر المجموعة العاشرة - وصيف المجموعة الثامنةالسبت 4 يوليو 2026
    01:00 السعودية، 02:00 الإمارات    		 ملعب هارد روك
    متصدر المجموعة الحادية عشرة - ثالث المجموعة الرابعة/الخامسة/التاسعة/العاشرة/الثانية عشرةالسبت 4 يوليو 2026
    04:30 السعودية، 05:30 الإمارات    		 ملعب أروهيد

  • ما نظام بطولة كأس العالم 2026؟

    بسبب التوسع التاريخي في كأس العالم 2026، قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخبًا، مقارنة بـ32 منتخبًا في النسخ السابقة، مع توزيعها على 12 مجموعة تضم كل منها أربعة منتخبات، في البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

    ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى دور الـ32، إلى جانب أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث، ليبدأ بعدها نظام خروج المغلوب الذي يستمر حتى المباراة النهائية وتحديد بطل العالم.

    ويشارك في الأدوار الإقصائية من كأس العالم 2026 عدد 32 منتخبًا، بعد تأهلهم من مرحلة المجموعات. وتُلعب جميع مباريات هذه المرحلة بنظام خروج المغلوب.

    وفي حال انتهاء المباراة بالتعادل بعد الوقت الأصلي (90 دقيقة)، يتم اللجوء إلى شوطين إضافيين لمدة 30 دقيقة. وإذا استمر التعادل بعد الوقت الإضافي، يُحسم التأهل عبر ركلات الترجيح.

    أما في دور الـ32، فيواجه أربعة من متصدري المجموعات منتخبات احتلت المركز الثاني في مجموعاتها، بينما يلتقي ثمانية متصدرين آخرين مع المنتخبات المتأهلة من أصحاب المركز الثالث. وفي المقابل، تتواجه بقية المنتخبات صاحبة المركز الثاني مع بعضها البعض لاستكمال مواجهات هذا الدور.

    وتستمر البطولة بعد ذلك بنظام خروج المغلوب المباشر عبر أدوار ثمن النهائي وربع النهائي ونصف النهائي، وصولًا إلى المباراة النهائية التي تحدد بطل كأس العالم 2026.

  • سجل الفائزين بكأس العالم عبر التاريخ

    ثمانية بلاد فقط هي من توجت بكأس العالم، منذ البداية في 1930، في مقدمتها البرازيل الأكثر فوزًا بكأس العالم بفضل التتويج بها 5 مرات، كانت أولها في 1958 و1962 و1970 و1994 و2002، وقد قدمت راقصي السامبا مواهب مثل بيليه ورونالدو وروماريو.

    بعد البرازيل تأتي إيطاليا وألمانيا بأربع بطولات، رغم فوز ألمانيا 3 نسخ باسم ألمانيا الغربية، يأتي بعدهم الأرجنتين بثلاث بطولات ثم أورجواي وفرنسا مرتين، وتوجت المنتخبات إنجلترا وإسبانيا بالبطولة لمرة واحدة.

    السنةالمضيفالبطلنتيجة النهائيالمركز الثاني
    1930أوروجوايأوروجواي4-2الأرجنتين
    1934إيطالياإيطاليا2 -1 بعد لعب الوقت الإضافيتشيكوسلوفاكيا
    1938فرنساإيطاليا4-2المجر
    1950البرازيلأوروجواي2-1البرازيل
    1954سويسراألمانيا الغربية3-2المجر
    1958السويدالبرازيل5-2السويد
    1962تشيليالبرازيل3-1تشيكوسلوفاكيا
    1966إنجلتراإنجلترا4-2 "وقت إضافي"ألمانيا الغربية
    1970المكسيكالبرازيل4-1إيطاليا
    1974ألمانيا الغربيةألمانيا الغربية2-1هولندا
    1978الأرجنتينالأرجنتين3- 1 "وقت إضافي"هولندا
    1982إسبانياإيطاليا3-1ألمانيا الغربية
    1986المكسيكالأرجنتين3-2ألمانيا الغربية
    1990إيطالياألمانيا الغربية1-0الأرجنتين
    1994الولايات المتحدة الأمريكيةالبرازيل0-0 "3-2 ضربات الجزاء"إيطاليا
    1998فرنسافرنسا3-0البرازيل
    2002كوريا الجنوبية واليابانالبرازيل2-0ألمانيا
    2006ألمانياإيطاليا1-1 "5- 3"فرنسا
    2010جنوب إفريقياإسبانيا1-0 "وقت إضافي"هولندا
    2014البرازيلألمانيا1- 0 "وقت إضافي"الأرجنتين
    2018روسيافرنسا4-1كرواتيا
    2022قطرالأرجنتين3-3 (4-2) ركلات ترجيحفرنسا