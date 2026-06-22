جدول مباريات دور الـ 32 في كأس العالم 2026 .. والقنوات الناقلة

وصل كلًا من المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا إلى دور الـ32 من كأس العالم 2026، بعدما حققت المنتخبات الثلاثة انتصارين متتاليين في أول جولتين من دور المجموعات، لتحصد العلامة الكاملة برصيد 6 نقاط وتضمن العبور رسميًا إلى الأدوار الإقصائية.

وتشهد النسخة الحالية من المونديال، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، منافسة قوية منذ انطلاقها، في ظل النظام الجديد الذي يضم 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، ما أسفر عن العديد من المواجهات المثيرة والنتائج اللافتة.

ويعد تأهل المنتخبات الثلاثة المبكر انعكاسًا للمستويات القوية التي قدمتها خلال أول جولتين، حيث نجحت في فرض نفسها بين أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، بينما تستمر بقية المنتخبات في صراعها لحجز بطاقات التأهل.

ومع بقاء جولة كاملة على نهاية دور المجموعات في أغلب المجموعات، لا تزال الفرصة متاحة أمام العديد من المنتخبات للتأهل إلى دور الـ32، سواء عبر احتلال أحد المركزين الأول أو الثاني، أو من خلال التواجد ضمن أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث وفقًا للنظام الجديد للبطولة.

وفيما يلي نستعرض جدول مباريات دور الـ32 من كأس العالم 2026، والقنوات الناقلة.