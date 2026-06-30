جدول مباريات دور الـ 16 في كأس العالم 2026 .. والقنوات الناقلة

وصل كلًا من كندا والمغرب وباراجواي والبرازيل إلى دور 16 من كأس العالم 2026، بعد صعوبة كبيرة والانتصار في الدقائق الأخيرة أو بركلات الترجيح.

وتشهد النسخة الحالية من المونديال، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، منافسة قوية منذ انطلاقها، في ظل النظام الجديد الذي يضم 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، ما أسفر عن العديد من المواجهات المثيرة والنتائج اللافتة.

ولا تزال الفرصة متاحة أمام العديد من المنتخبات للتأهل إلى دور الـ 16، ومن غير المستبعد حدوث مفاجآت غير متوقعة في ظل التنافس الشديد التي تشهده البطولة.

وفيما يلي نستعرض جدول مباريات دور الـ16 من كأس العالم 2026، والقنوات الناقلة.