"حظ الهلال أفضل" ومباراة النصر تخالف دوريات العالم .. ورسالة تحذير للأهلي بعد إعلان روزنامة روشن!

وأخيرًا، تم الكشف عن جدول مباريات الموسم الجديد، من مسابقة دوري روشن السعودي "2026-2027"، والذي سينطلق في 13 أغسطس، وينتهي في 29 مايو من العام المُقبل.

306 مباراة، خلال 102 يوم، وسط روزنامة تشهد العديد من التوقفات، في ظل مشاركة "ثمانية" أندية سعودية في أربع بطولات خارجية، ما بين دوري أبطال آسيا للنخبة، دوري أبطال آسيا 2، دوري أبطال الخليج، كأس الإنتركونتينينتال، فضلًا عن التوقفات الدولية، ومشاركة المنتخب الأول في بطولتي كأس الخليج وكأس آسيا 2027.

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وكعادة كل عام، يصاحب الإعلان عن "روزنامة" دوري روشن، أولى حالات الجدل في الأوساط الرياضية السعودية، إلا أن قمة الجولة الأخيرة، كانت لها نصيب كبير من رسائل الاعتراض.