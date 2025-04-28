كل ما تريد معرفته عن جدول مباريات اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين في البطولات العالمية والعربية ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنكون فيه على موعد مع الإثارة والحماس في البطولات المختلفة.

ففي يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025 نتابع لقاء غاية في القوة والندية بين الهلال والأهلي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، كما نتابع مباراة قوية بين آرسنال باريس سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفي الدوري المصري نتابع مواجهة إنبي وغزل المحلة في الجولة الثالثة من مجموعة الهبوط، بالاضافة إلى مواجهات الجولة 31 من دوري يلو السعودي والتي أهمها لقاء نيوم ضد جدة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025 والقنوات الناقلة.