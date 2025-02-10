كل ما تريد معرفته عن جدول مباريات اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين في البطولات العالمية والعربية ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنكون فيه على موعد مع الإثارة والحماس في البطولات المختلفة.

ففي يوم الثلاثاء 11 فبراير 2025 تبدأ مواجهات ذهاب ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، والتي نتابع فيها نهائي مُبكر بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، بينما يلتقي باريس سان جيرمان بفريق بريست، وفي دوري أبطال آسيا للنخبة تستمر مواجهات الجولة السابعة.

وفي الدوري المصري نتابع الجولة 13، والتي أبرزها لقاء الأهلي وغزل المحلة، ومواجهة الزمالك وفاركو، بالاضافة إلى مواجهات الجولة 21 من دوري يلو السعودي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025 والقنوات الناقلة.