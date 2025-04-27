كل ما تريد معرفته عن جدول مباريات اليوم الإثنين 28 أبريل 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين في البطولات العالمية والعربية ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنكون فيه على موعد مع الإثارة والحماس في البطولات المختلفة.

ففي يوم الأحد 27 أبريل 2025 تستمر مباريات الجولات في الدوريات الأوروبية الكبرى، وسنكون على موعد مع مباراة هامة في الدوري الإيطالي بين لاتسيو وبارما، ضمن الجولة 34، بينما يواجه أودينيزي نظيره بولونيا.

وفي الدوري المصري نتابع لقاء الإسماعيلي وزد، الجونة ضد سموحة وطلائع الجيش في مواجهة الاتحاد، وفي الدوري الأمريكي يخوض إنتر ميامي مباراة هامة أمام دالاس، بالاضافة إلى مواجهات الجولة 31 من دوري يلو السعودي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 28 أبريل 2025 والقنوات الناقلة.