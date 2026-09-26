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MAS Fès Moroccan Champions MAS Fès (X)
مصعب صلاح
ترجمه

جدول مباريات الدوري المغربي 2026-2027، القنوات الناقلة والترتيب

الدوري المغربي الممتاز
المغرب الفاسي
نهضة الزمامرة
الفتح الرباطي
الرجاء البيضاوي
إتحاد طنجة
حسنية أغادير
الجيش الملكي
إتحاد يعقوب المنصور
الدفاع الحسني الجديدي
النادي المكناسي
أولمبيك آسفي
إتحاد تواركة
الوداد الرياضي
الكوكب الرياضي المراكشي
أولمبيك الدشيرة
نهضة بركان
المغرب

مواعيد المباريات، الملاعب، القنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن كل جولات الدوري المغربي 2026-2027..

انطلق الموسم الجديد من الدوري المغربي (البطولة الوطنية المغربية) 2026-2027 في ظل ترقب جماهيري بعدما تمكن المغرب الفاسي من حسم لقب الموسم الماضي 2025-2026.

ومما لا شك فيه، يعد الدوري المغربي أحد أكثر بطولات كرة القدم متابعة على مستوى العالم العربي، بفضل المنافسة الشرسة بين الأندية الكبرى

وتوج المغرب الفاسي بلقب الدوري الموسم الماضي، لذا من المنتظر أن يشهد الموسم الجديد منافسة شرسة مع نهضة بركان الجيش الملكي والوداد والرجاء.

وفي هذا التقرير، نستعرض لكم جدول مباريات الدوري المغربي 2026-2027، القنوات الناقلة والترتيب

  • جدول ترتيب الدوري المغربي 2026-2027


    #لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
    1
    إتحاد طنجةإتحاد طنجةاتحاد طنجة
    		110031+23
    ف
    2
    النادي المكناسيالنادي المكناسيالنادي المكناسي
    		00000000
    3
    الدفاع الحسني الجديديالدفاع الحسني الجديديالدفاع الجديدي
    		00000000
    4
    الجيش الملكيالجيش الملكيالجيش الملكي
    		00000000
    5
    الفتح الرباطيالفتح الرباطيالفتح الرباطي
    		00000000
    6
    حسنية أغاديرحسنية أغاديرحسنية أكادير
    		00000000
    7
    الكوكب الرياضي المراكشيالكوكب الرياضي المراكشيالكوكب المراكشي
    		00000000
    8
    المغرب الفاسيالمغرب الفاسيالمغرب الفاسي
    		00000000
    9
    المغرب التطوانيالمغرب التطوانيMAT
    		00000000
    10
    نهضة بركاننهضة بركاننهضة بركان
    		00000000
    11
    الرجاء البيضاويالرجاء البيضاويالرجاء
    		00000000
    12
    نهضة الزمامرةنهضة الزمامرةنهضة الزمامرة
    		00000000
    13
    إتحاد تواركةإتحاد تواركةاتحاد تواركة
    		00000000
    14
    وداد تمارةوداد تمارةوداد تمارة
    		00000000
    15
    الوداد الرياضيالوداد الرياضيالوداد
    		00000000
    16
    US Amal TiznitUS Amal TiznitAMT
    		100113-20
    خ
    CAF Champions League Qualification
    كأس القارات
    تصفيات الهبوط
    هبوط


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  • ما القنوات الناقلة لمباريات الدوري المغربي 2026-2027؟

    تمتلك شبكة "الرياضية" المغربية حقوق بث الدوري المغربي عبر شاشتها لقاطني الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

  • كيف تشاهد البث المباشر لمباريات الدوري المغربي 2026-2027 عبر الإنترنت؟

    وإن كنت ترغب في مشاهدة البث المباشر لمباريات الدوري المغربي عبر الإنترنت، فيمكن متابعة قناة "الرياضية" على يوتيوب.

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  • جدول مباريات الدوري المغربي 2025-2026 - الجولة 1

    المباراة

    الموعد

    النتيجة

    الملعب

    أمل ترانزيت - اتحاد طنجة

    الخميس 24 سبتمبر 2026
    21:00 المغرب، 23:00 السعودية

    3-1

    ملعب البشير

    اتحاد تواركة - الفتح الرباطي

    السبت 26 سبتمبر 2026
    17:00 المغرب، 19:00 السعودية


    المدينة

    الدفاع الجديدي - النادي المكناسي

    السبت 26 سبتمبر 2026
    19:00 المغرب، 21:00 السعودية


    ملعب بن محمد العبدي

    الوداد - وداد تمارة

    السبت 26 سبتمبر 2026
    21:00 المغرب، 23:00 السعودية


    المركب الرياضي محمد الخامس

    المغرب التطواني - نهضة بركان

    الأحد 27 سبتمبر 2026
    17:00 المغرب، 19:00 السعودية


    سانيه الرمل

    المغرب الفاسي - نهضة الزمامرة

    الأحد 27 سبتمبر 2026
    19:00 المغرب، 21:00 السعودية


    المركب الرياضي لفاس

    الكوكب المراكشي - حسنية أكادير

    الأحد 27 سبتمبر 2026
    21:00 المغرب، 23:00 السعودية


    الحارثي

    الجيش الملكي - الرجاء

    مؤجلة


    الملعب الأولمبي بالرباط

  • الفرق الأكثر تتويجًا بالدوري المغربي عبر التاريخ

    الترتيب

    الفريق

    مرات التتويج

    سنوات التتويج

    1

    الوداد

    22

    1947–48, 1948–49, 1949–50, 1950–51, 1954–55, 1956–57, 1965–66, 1968–69, 1975–76, 1976–77, 1977–78, 1985–86, 1989–90, 1990–91, 1992–93, 2005–06, 2009–10, 2014–15, 2016–17, 2018–19, 2020–21, 2021–22

    2

    الرجاء

    13

    1987–88, 1995–96, 1996–97, 1997–98, 1998–99, 1999–00, 2000–01, 2003–04, 2008–09, 2010–11, 2012–13, 2019–20, 2023–24

    3

    الجيش الملكي

    13

    1960–61, 1961–62, 1962–63, 1963–64, 1966–67, 1967–68, 1969–70, 1983–84, 1986–87, 1988–89, 2004–05, 2007–08, 2022–23

    4

    المغرب الفاسي

    5

    1964–65, 1978–79, 1982–83, 1984–85, 2025–26

    5

    النادي القنيطري

    4

    1959–60, 1972–73, 1980–81, 1981–82

    6

    الراسينغ البيضاوي

    3

    1944–45, 1953–54, 1971–72

    الملعب المغربي

    3

    1927–28, 1930–31, 1943–44

    8

    المغرب التطواني

    2

    2011–12, 2013–14

    حسنية أكادير

    2

    2001–02, 2002–03

    الكوكب المراكشي

    2

    1957–58, 1991–92

    11

    نهضة بركان

    1

    2024–25

    اتحاد طنجة

    1

    2017–18

    الفتح الرباطي

    1

    2015–16

    أولمبيك خريبكة

    1

    2006–07

    النادي المكناسي

    1

    1994–95

    النادي البيضاوي

    1

    1993–94

    شباب المحمدية

    1

    1979–80

    مولودية وجدة

    1

    1974–75

    رجاء بني ملال

    1

    1973–74

    نهضة سطات

    1

    1970–71

    الاتحاد البيضاوي

    1

    1958–59