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A detailed view of the Premier League trophy 1920Getty Images
أحمد مجدي

ترجمه

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2026-2027، القنوات الناقلة والترتيب

الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
مانشستر سيتي
آرسنال
أستون فيلا
برينتفورد
برايتون
بورنموث
تشيلسي
كريستال بالاس
إيفرتون
فولهام
مانشستر يونايتد
نيوكاسل يونايتد
نوتنجهام فوريست
توتنهام هوتسبير
ليدز يونايتد
سندرلاند
هال سيتي
إبسويتش تاون
كوفينتري سيتي
إنجلترا

تعرف على مباريات الدوري الإنجليزي 2026-2027..

نجح آرسنال في حصد لقب الدوري الإنجليزي 2025-2026 للمرة الأولى منذ 2004 في تاريخه ليصل إلى اللقب رقم 14 في تاريخه.

ونجحت كتيبة المدرب ميكيل أرتيتا في تعويض العديد من السنوات العجاف، سواء تلك التي لم يكن آرسنال منافسًا بها أو السنوات الأخيرة التي كان آرسنال يصل فيها دائمًا للمحطات الأخيرة قبل أن يفقد كل شيء.

نستمر الإثارة لموسم جديد مع طموح الفرق الكبرى في الوصول إلى لقب الدوري الإنجليزي مجددًا.

ونستعرض لكم في هذه السطور جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2026-2027، والقنوات الناقلة للمسابقة وترتيب الفرق، وكل ما تريد معرفته.

  • جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2026-2027

    المركزالفريقالمبارياتالأهدافالنقاط
    لعبفازتعادلخسرلهعليهالفارق
    1آرسنال00000000
    2مانشستر سيتي00000000
    3مانشستر يونايتد00000000
    4أستون فيلا00000000
    5ليفربول00000000
    6بورنموث00000000
    0سندرلاند00000000
    8برايتون00000000
    9برينتفورد00000000
    10تشيلسي00000000
    11فولهام00000000
    12نيوكاسل يونايتد00000000
    13إيفرتون00000000
    14ليدز00000000
    15كريستال بالاس00000000
    16نوتينجهام فورست00000000
    17توتنهام00000000
    18هال سيتي00000000
    19إبسويتش تاون00000000
    20كوفنتري سيتي00000000
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  • متى يبدأ وينتهي الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

    أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز موعد انطلاق موسم 2026-2027، والذي يكون يوم الجمعة 21 أغسطس/آب 2026.

    كما تحدد موعد انتهاء الدوري الإنجليزي، إذ ستكون الجولة 38 (الأخيرة) يوم الأحد الموافق 30 مايو/آيار 2027.

  • ما القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي 2026-2027؟

    تنفرد شبكة قنوات بي إن سبورتس بحقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

    كما يمكنكم متابعة المباريات على الإنترنت من خلال تطبيق TOD TV أو beIN Connect.

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  • جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2026-2027 - الجولة الأولى

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    آرسنال - كوفنتري سيتي الجمعة 21 أغسطس 2026
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		 الإمارات
    هال سيتي - مانشستر يونايتد السبت 22 أغسطس 2026
    14:30 السعودية، 15:30 الإمارات    		 إم كيه إم
    إبسويتش تاون - سندرلاند السبت 22 أغسطس 2026
    17:00 السعودية، 18:00 الإمارات    		 بورتمان رود
    إيفرتون - كريستال بالاس السبت 22 أغسطس 2026
    17:00 السعودية، 18:00 الإمارات    		 هيل ديكنسون
    نوتنجهام فروست - ليدز يونايتد السبت 22 أغسطس 2026
    17:00 السعودية، 18:00 الإمارات    		 سيتي جراوند
    برينتفورد - توتنهام السبت 22 أغسطس 2026
    19:30 السعودية، 20:30 الإمارات    		 جي تك كوميونيتي
    مانشستر سيتي - بورنموث الأحد 23 أغسطس 2026
    16:00 السعودية، 17:00 الإمارات    		 الاتحاد
    برايتون - أستون فيلا الأحد 23 أغسطس 2026
    16:00 السعودية، 17:00 الإمارات    		 فالمر
    نيوكاسل - ليفربول الأحد 23 أغسطس 2026
    18:30 السعودية، 19:30 الإمارات    		 سانت جيمس بارك
    فولهام - تشيلسيالإثنين 24 أغسطس 2026
    22:00 السعودية، 23:00 الإمارات    		 كرافين كوتيدج