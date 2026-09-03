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Al Ahli v FC Machida Zelvia: AFC Champions Elite FinalGetty Images Sport
مصعب صلاح

ترجمه

جدول ترتيب مجموعة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 .. المباريات والقنوات الناقلة

دوري أبطال آسيا النخبة
الهلال
النصر
الأهلي
الاتحاد
القادسية
نيفتشي ضد القوة الجوية
نيفتشي
القوة الجوية
الاستقلال ضد السد
الاستقلال
السد
شباب أهلي دبي ضد تراكتور
شباب أهلي دبي
تراكتور
الشمال ضد الاتحاد
الشمال
الأهلي ضد باختاكور
باختاكور
القادسية ضد الوصل
الوصل
الغرافة
أوزبكستان
العراق
إيران
قطر
الإمارات العربية المتحدة
المملكة العربية السعودية

تعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعة الغرب دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 والقنوات الناقلة...

يستعد عشاق كرة القدم لمتابعة انطلاق بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2026-2027، البطولة التي ينتظرها أكثر من مليار مشاهد من مختلف القارات، والتي تعد النسخة الأبرز على صعيد الأندية الآسيوية لما تحمله من منافسة محتدمة وأسماء لامعة.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كان قد أعلن عن هيكلة جديدة لمسابقاته اعتبارًا من موسم 2024-2025، حيث جرى تقسيم بطولات الأندية إلى ثلاث بطولات بدلًا من اثنتين، في خطوة تهدف إلى رفع القيمة التسويقية للمسابقات وزيادة جماهيريتها عالميًا، لتصبح القارة الصفراء أكثر جذبًا للاستثمارات والمتابعة.

كما زاد عدد الفرق المشاركة في النسخة الحالية لضمان المزيد من الإثارة.

وكان الأهلي قد حقق اللقب في آخر نسختين ويسعى لتعزيز مكانة أندية الغرب في البطولة بحصد الثالثة على التوالي.

لكن المنافسة قائمة في ظل تواجد عدد من الأندية السعودية والعربية تبحث بقوة عن اللقب أبرزها الهلال والاتحاد والنصر والقادسية بجانب السد والشمال وأهلي دبي والعين وغيرها من الأندية.

وفي هذا التقرير، نستعرض جدول مباريات مجموعة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 والترتيب والقنوات الناقلة، وكل ما تريد معرفته..

  • ما نظام بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

    في ديسمبر 2022، أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إجراء إعادة هيكلة شاملة لمسابقات الأندية، حيث تقرر تقليص عدد الفرق المشاركة في البطولة القارية الأولى من 40 فريقًا إلى 24 فريقًا في مرحلة الدوري، موزعة بالتساوي بين منطقتي الغرب والشرق، بواقع 12 فريقًا لكل منطقة.

    وبموجب النظام الجديد، يخوض كل فريق ثماني مباريات أمام ثمانية منافسين مختلفين من منطقته، بواقع أربع مباريات على أرضه وأربع مباريات خارج ملعبه.

    ويتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى في كل منطقة إلى مرحلة خروج المغلوب، حيث يُقام دور الـ16 بنظام الذهاب والإياب، بينما تُلعب جميع المباريات اعتبارًا من الدور ربع النهائي وحتى النهائي من مباراة واحدة، على ملعب محايد وفي دولة مستضيفة واحدة.

    وفي أغسطس 2023، أكد الاتحاد الآسيوي اعتماد هذا النظام بداية من موسم 2024-2025، بالتزامن مع تغيير اسم البطولة رسميًا إلى "دوري أبطال آسيا للنخبة".

    كما أوضح الاتحاد أن جميع السجلات والإحصائيات التاريخية الخاصة بدوري أبطال آسيا ستظل معتمدة، وستُحتسب ضمن السجل الرسمي لدوري أبطال آسيا للنخبة.

    واعتبارًا من موسم 2026-2027، تقرر توسيع مرحلة الدوري لتشمل 32 ناديًا بدلًا من 24، بواقع 16 ناديًا من منطقتي الغرب والشرق، في خطوة تهدف إلى زيادة عدد المباريات، وتعزيز مستوى المنافسة، ومنح عدد أكبر من الأندية فرصة المشاركة في البطولة القارية الأبرز.

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  • جدول مواعيد مباريات مجموعة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027

    تنطلق مرحلة الدوري يوم 14 سبتمبر وحتى 15 فبراير 2027.

    وتجرى مباريات دور الـ 16 في مارس 2027، ثم الأدوار الإقصائية في نهاية أبريل من العام ذاته، على أن يكون النهائي يوم 1 مايو.

    المرحلةالجولةموعد القرعةالغرب
    مرحلة الدوريالجولة 118 أغسطس 202614–15 سبتمبر 2026
    الجولة 212–13 أكتوبر 2026
    الجولة 326–27 أكتوبر 2026
    الجولة 42–3 نوفمبر 2026
    الجولة 523–24 نوفمبر 2026
    الجولة 67–8 ديسمبر 2026
    الجولة 78–9 فبراير 2027
    الجولة 815–16 فبراير 2027

  • ما القنوات الناقلة مباريات مجموعة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

    لم يعد من الممكن مشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا النخبة 2026-2027 عبر أكثر من ناقل في الشرق الأوسط، إذ تمتلك قنوات بي إن سبورتس الحقوق الحصرية.

    الشبكة خصصت قناتي beIN SPORTS HD 1 و beIN SPORTS HD 2 لبث المباريات.

    وبجانب بي إن، فإنّ قنوات الكأس تنقل بطولة دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026 وتحديدًا عبر القناتين الخامسة والسادسة.

    وإن كنت من متابعي البث المباشر عبر الإنترنت، فيمكن الاستعانة بتطبيق TOD TV.

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  • ترتيب مجموعات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 - (منطقة الغرب)

    المركزالفريقالمبارياتالأهدافالنقاط
    لعبفازتعادلخسرلهعليهالفارق
    1الأهلي00000000
    2العين00000000
    3الغرافة00000000
    4الهلال00000000
    5الاتحاد00000000
    6النصر00000000
    7القادسية00000000
    8القوة الجوية00000000
    9السد00000000
    10الشمال00000000
    11الوصل00000000
    12استقلال00000000
    13باختاكور00000000
    14نيفتشي00000000
    15شباب الأهلي00000000
    16تراكتور00000000

  • جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 - الجولة الأولى (منطقة الغرب)

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    نيفتشي - القوة الجويةالإثنين 14 سبتمبر 2026،
    16:45 السعودية، 17:45 الإمارات    		 استقلال
    الشمال - الاتحادالإثنين 14 سبتمبر 2026،
    19:00 السعودية، 20:00 الإمارات    		 البيت
    شباب الأهلي - تراكتورالإثنين 14 سبتمبر 2026،
    19:00 السعودية، 20:00 الإمارات    		 راشد
    القادسية - الوصلالإثنين 14 سبتمبر 2026،
    21:15 السعودية، 22:15 الإمارات    		 الأمير محمد بن فهد
    الاستقلال - السدالإثنين 14 سبتمبر 2026،
    21:15 السعودية، 22:15 الإمارات    		 ستاد البصرة
    الأهلي - باختاكورالإثنين 14 سبتمبر 2026،
    21:15 السعودية، 22:15 الإمارات    		 الإنماء
    العين - النصرالثلاثاء 15 سبتمبر 2026،
    19:00 السعودية، 20:00 الإمارات    		 هزاع بن زايد
    الهلال - الغرافةالثلاثاء 15 سبتمبر 2026،
    21:15 السعودية، 22:15 الإمارات    		 المملكة أرينا

  • جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 - الجولة الثانية (منطقة الغرب)

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    باختاكور - القادسيةالإثنين 12 أكتوبر 2026،
    16:45 السعودية، 17:45 الإمارات    		 باختاكور
    الوصل - الأهليالإثنين 12 أكتوبر 2026،
    19:00 السعودية، 20:00 الإمارات    		 زعبيل
    تراكتور - الشمالالإثنين 12 أكتوبر 2026،
    19:00 السعودية، 20:00 الإمارات    		 ستاد السلطان قابوس
    الغرافة - الاستقلالالإثنين 12 أكتوبر 2026،
    21:15 السعودية، 22:15 الإمارات    		 ملعب ثاني بن جاسم
    النصر - نيفتشيالإثنين 12 أكتوبر 2026،
    21:15 السعودية، 22:15 الإمارات    		 الأول بارك
    القوة الجوية - العينالإثنين 12 أكتوبر 2026،
    21:15 السعودية، 22:15 الإمارات    		 ستاد البصرة الدولي
    السد - الهلالالثلاثاء 13 أكتوبر 2026،
    19:00 السعودية، 20:00 الإمارات    		 جاسم بن حمد
    الاتحاد - شباب الأهليالثلاثاء 13 أكتوبر 2026،
    21:15 السعودية، 22:15 الإمارات    		 الإنماء

  • جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 - الجولة الثالثة (منطقة الغرب)

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    نيفتشي - الاتحادالإثنين 26 أكتوبر 2026،
    17:45 السعودية، 18:45 الإمارات    		 الاستقلال
    العين - تراكتورالإثنين 26 أكتوبر 2026،
    20:00 السعودية، 21:00 الإمارات    		 هزاع بن زايد
    الأهلي - الغرافةالإثنين 26 أكتوبر 2026،
    20:00 السعودية، 21:00 الإمارات    		 الإنماء
    القادسية - السدالإثنين 26 أكتوبر 2026،
    22:15 السعودية، 23:15 الإمارات    		 الأمير محمد بن فهد
    النصر - الوصلالإثنين 26 أكتوبر 2026،
    22:15 السعودية، 23:15 الإمارات    		 الأول بارك
    القوة الجوية - باختاكورالإثنين 26 أكتوبر 2026،
    22:15 السعودية، 23:15 الإمارات    		 ستاد البصرة الدولي
    شباب الأهلي - الاستقلالالثلاثاء 27 أكتوبر 2026،
    20:00 السعودية، 21:00 الإمارات    		 راشد
    الشمال - الهلالالثلاثاء 27 أكتوبر 2026،
    22:15 السعودية، 23:15 الإمارات    		 البيت

  • جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 - الجولة الرابعة (منطقة الغرب)

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    باختاكور - النصرالإثنين 2 نوفمبر 2026،
    17:45 السعودية، 18:45 الإمارات    		 باختاكور
    السد - الأهليالإثنين 2 نوفمبر 2026،
    20:00 السعودية، 21:00 الإمارات    		 جاسم بن حمد
    الوصل - القوة الجويةالإثنين 2 نوفمبر 2026،
    20:00 السعودية، 21:00 الإمارات    		 زعبيل
    تراكتور - نيفتشيالإثنين 2 نوفمبر 2026،
    20:00 السعودية، 21:00 الإمارات    		 ستاد السلطان قابوس
    الغرافة - القادسيةالإثنين 2 نوفمبر 2026،
    22:15 السعودية، 23:15 الإمارات    		 ثاني بن جاسم
    الاتحاد - العينالإثنين 2 نوفمبر 2026،
    22:15 السعودية، 23:15 الإمارات    		 الإنماء
    الاستقلال - الشمالالثلاثاء 3 نوفمبر 2026،
    20:00 السعودية، 21:00 الإمارات    		 ستاد البصرة الدولي
    الهلال - شباب الأهليالثلاثاء 3 نوفمبر 2026،
    22:15 السعودية، 23:15 الإمارات    		 المملكة أرينا

  • جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 - الجولة الخامسة (منطقة الغرب)

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    نيفتشي - الهلالالإثنين 23 نوفمبر 2026،
    17:45 السعودية، 18:45 الإمارات    		 الاستقلال
    الشمال - الأهليالإثنين 23 نوفمبر 2026،
    20:00 السعودية، 21:00 الإمارات    		 البيت
    تراكتور - الوصلالإثنين 23 نوفمبر 2026،
    20:00 السعودية، 21:00 الإمارات    		 ستاد السلطان قابوس
    العين - الاستقلالالإثنين 23 نوفمبر 2026،
    20:00 السعودية، 21:00 الإمارات    		 هزاع بن زايد
    القوة الجوية - الغرافةالإثنين 23 نوفمبر 2026،
    22:15 السعودية، 23:15 الإمارات    		 ستاد البصرة الدولي
    الاتحاد - باختاكورالإثنين 23 نوفمبر 2026،
    22:15 السعودية، 23:15 الإمارات    		 الإنماء
    شباب الأهلي - القادسيةالثلاثاء 24 نوفمبر 2026،
    20:00 السعودية، 21:00 الإمارات    		 راشد
    النصر - السدالثلاثاء 24 نوفمبر 2026،
    22:15 السعودية، 23:15 الإمارات    		 الأول بارك

  • جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 - الجولة السادسة (منطقة الغرب)

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    باختاكور - تراكتورالإثنين 7 ديسمبر 2026،
    17:45 السعودية، 18:45 الإمارات    		 باختاكور
    القادسية - الشمالالإثنين 7 ديسمبر 2026،
    20:00 السعودية، 21:00 الإمارات    		 الأمير محمد بن فهد
    الوصل - الاتحادالإثنين 7 ديسمبر 2026،
    20:00 السعودية، 21:00 الإمارات    		 زعبيل
    السد - القوة الجويةالإثنين 7 ديسمبر 2026،
    22:15 السعودية، 23:15 الإمارات    		 جاسم بن حمد
    الهلال - العينالإثنين 7 ديسمبر 2026،
    22:15 السعودية، 23:15 الإمارات    		 المملكة أرينا
    الاستقلال - نيفتشيالإثنين 7 ديسمبر 2026،
    22:15 السعودية، 23:15 الإمارات    		 ستاد البصرة الدولي
    الغرافة - النصرالثلاثاء 8 ديسمبر 2026،
    20:00 السعودية، 21:00 الإمارات    		 ثاني بن جاسم
    الأهلي - شباب الأهليالثلاثاء 8 ديسمبر 2026،
    22:15 السعودية، 23:15 الإمارات    		 الإنماء

  • جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 - الجولة السابعة (منطقة الغرب)

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    باختاكور - الاستقلالالإثنين 8 فبراير 2027،
    17:45 السعودية، 18:45 الإمارات    		 باختاكور
    العين - القادسيةالإثنين 8 فبراير 2027،
    20:00 السعودية، 21:00 الإمارات    		 هزاع بن زايد
    تراكتور - السدالإثنين 8 فبراير 2027،
    20:00 السعودية، 21:00 الإمارات    		 ستاد السلطان قابوس
    الاتحاد - الغرافةالإثنين 8 فبراير 2027،
    22:15 السعودية، 23:15 الإمارات    		 الإنماء
    النصر - الشمالالإثنين 8 فبراير 2027،
    22:15 السعودية، 23:15 الإمارات    		 الأول بارك
    القوة الجوية - شباب الأهليالإثنين 8 فبراير 2027،
    22:15 السعودية، 23:15 الإمارات    		 ستاد البصرة الدولي
    نيفتشي - الأهليالثلاثاء 9 فبراير 2027،
    17:45 السعودية، 18:45 الإمارات    		 الاستقلال
    الوصل - الهلالالثلاثاء 9 فبراير 2027،
    20:00 السعودية، 21:00 الإمارات    		 زعبيل

  • جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 - الجولة الثامنة (منطقة الغرب)

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    القادسية - نيفتشيالإثنين 15 فبراير 2027،
    22:15 السعودية، 23:15 الإمارات    		 الأمير محمد بن فهد
    الشمال - القوة الجويةالإثنين 15 فبراير 2027،
    22:15 السعودية، 23:15 الإمارات    		 البيت
    الهلال - باختاكورالإثنين 15 فبراير 2027،
    22:15 السعودية، 23:15 الإمارات    		 المملكة أرينا
    الغرافة - تراكتورالإثنين 15 فبراير 2027،
    22:15 السعودية، 23:15 الإمارات    		 ثاني بن جاسم
    شباب الأهلي - النصرالإثنين 15 فبراير 2027،
    22:15 السعودية، 23:15 الإمارات    		 راشد
    الاستقلال - الوصلالإثنين 15 فبراير 2027،
    22:15 السعودية، 23:15 الإمارات    		 ستاد البصرة الدولي
    السد - الاتحادالإثنين 15 فبراير 2027،
    22:15 السعودية، 23:15 الإمارات    		 جاسم بن حمد
    الأهلي - العينالإثنين 15 فبراير 2027،
    22:15 السعودية، 23:15 الإمارات    		 الإنماء