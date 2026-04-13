تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Catarina Macario USWNT vs China
Ameé Ruszkai

ترجمه

جدول البث التلفزيوني لمنتخب الولايات المتحدة للسيدات 2026: المباريات والنتائج والبث المباشر وكيفية مشاهدة مباريات المنتخب الأمريكي للسيدات

دليل شامل لموسم منتخب الولايات المتحدة، بما في ذلك كأس «شي بيليفز» ومباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم للسيدات 2027

دخل المنتخب الوطني النسائي للولاياتالمتحدة حقبة جديدة في عام 2024، حيث أحدثت إيما هايز تأثيرًا فوريًا على فريق كان في أمس الحاجة إلى ذلك بالضبط. ففي غضون أسابيع قليلة من توليها منصبها الجديد، قادت المدربة السابقة لفريق تشيلسي المنتخب الأمريكي للفوز بالميدالية الذهبية الأولمبية، موجهةً بذلك رسالة إلى بقية الفرق النسائية مع بدء دورة جديدة لكأس العالم.

تعرضت حاملة اللقب أربع مرات لأبكر خروج لها من كأس العالم للسيدات في أستراليا عام 2023، مما أدى إلى استقالة فلاتكو أندونوفسكي من منصب المدرب الرئيسي. لذا، كان من دواعي سرور الأمة أن ترى الفريق يعود إلى مستوى الفوز باللقب بهذه السرعة. والآن، مع وجود متسع من الوقت حتى البطولة الكبرى التالية، كأس العالم للسيدات 2027، يمكن لـ هايز التركيز على تطوير هذا الجيل الشاب المثير من اللاعبات، لضمان استعدادهن للتنافس على لقب كأس العالم.

يقدم موقع GOAL كل ما تحتاج معرفته عن جدول مباريات المنتخب الأمريكي للسيدات، ومبارياته ونتائجه، وكيفية مشاهدة الفريق في عام 2026...

  Jameese Joseph and Croix Bethune

    ما هي المباريات التي ستخوضها المنتخب الأمريكي للسيدات في عام 2026؟

    استهلت المنتخب الأمريكي للسيدات عامها في يناير بخوض مباراتين وديتين، حيث استقبلت كل من باراغواي وشيلي، وقدمت أداءً مهيمنًا في كلتا المباراتين لتبدأ عام 2026 بطريقة إيجابية للغاية. وقد لفتت الفوز على تشيلي الأنظار بشكل خاص، حيث تحقق بفضل تشكيلة الفريق الأقل خبرة منذ أكثر من 20 عامًا.

    عززت تشكيلة هايز هذا الأداء في مارس، حيث فازت بكأس SheBelieves للمرة الثامنة بفضل انتصاراتها على الأرجنتين وكندا وكولومبيا. كما لم تستقبل المنتخب الأمريكي للسيدات أي هدف خلال البطولة.

  • ما هي المباريات المقررة للمنتخب الأمريكي للسيدات في عام 2026؟

    أدرجت الاتحاد الأمريكي لكرة القدم ثلاث مباريات رسمية أخرى في جدول مباريات المنتخب الوطني النسائي الأمريكي لعام 2026، تبدأ بسلسلة من ثلاث مباريات ضد اليابان في أبريل، ستقام في سان خوسيه وسياتل وكوميرس سيتي.

    وسيتبع ذلك ثلاث فترات توقف دولية رسمية، بما في ذلك فترة نوفمبر التي ستشارك فيها الولايات المتحدة في بطولة CONCACAF للسيدات. وستتأهل الفرق الأربعة الأولى في تلك البطولة إلى كأس العالم للسيدات 2027، مع وجود مكانين إضافيين في بطولة الملحق القاريين متاحين أيضًا.

  Trinity Rodman and Reilyn Turner, USWNT

    كيفية مشاهدة مباريات المنتخب الأمريكي للسيدات في عام 2026

    حقوق بث مباريات المنتخب الأمريكي للسيدات هي نفسها الممنوحة للمنتخب الرجالي، وهي موزعة على عدة شبكات. بالنسبة للمشاهدين الناطقين باللغة الإنجليزية، تمتلك شركتا «وارنر بروس» و«ديسكفري سبورتس» هذه الحقوق، حيث تُبث كل مباراة مباشرةً على منصتي «بيكوك» و«ماكس» (المعروفة سابقًا باسم «إتش بي أو ماكس»). كما تُبث حوالي 50 في المائة من المباريات مباشرةً عبر قنوات «تي إن تي سبورتس».

    تتوفر قنوات تيرنر عبر خدمات البث المباشر مثل Sling TV و DirecTV Stream.

    بالنسبة للمشاهدين الناطقين بالإسبانية، تمتلك Telemundo Deportes حقوق البث حاليًا، والتي تبث المباريات على Peacock وTelemundo وUniverso.

    اكتشف المزيد عن أفضل الباقات لمشاهدة المنتخب الأمريكي للسيدات هنا.

  • مباريات ونتائج المنتخب الأمريكي للسيدات في عام 2026

    التاريخالوقتالمباراةالمسابقةالمكان
    24 يناير2:30 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ / 5:30 مساءً بتوقيت الساحل الشرقيالمنتخب الأمريكي للسيدات 6-0 باراغوايمباراة وديةديغنيتي هيلث سبورتس بارك، كارسون
    27 يناير7 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ / 10 مساءً بتوقيت الساحل الشرقيالمنتخب الأمريكي للسيدات 5-0 تشيليمباراة وديةملعب هاردر، سانتا باربرا
    1 مارس2 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ / 5 مساءً بتوقيت الساحل الشرقيالمنتخب الأمريكي للسيدات 2-0 الأرجنتينكأس SheBelievesجيوديس بارك، ناشفيل
    4 مارس3:45 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ / 6:45 مساءً بتوقيت الساحل الشرقيالمنتخب الأمريكي للسيدات 1-0 كنداكأس SheBelievesملعب سكوتس ميراكل-غرو، كولومبوس
    7 مارس12:30 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ / 3:30 مساءً بتوقيت الساحل الشرقيالمنتخب الأمريكي للسيدات 1-0 كولومبياكأس SheBelievesملعب سبورتس إيلوستريتد، هاريسون
    11 أبريل2:30 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ / 5:30 مساءً بتوقيت الساحل الشرقيالمنتخب الأمريكي للسيدات 2-1 اليابانمباراة وديةباي بال بارك، سان خوسيه
    15 أبريل7 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ / 10 مساءً بتوقيت الساحل الشرقيالمنتخب الأمريكي للسيدات ضد اليابانمباراة وديةلومين فيلد، سياتل
    18 أبريل6 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ / 9 مساءً بتوقيت الساحل الشرقيالمنتخب الأمريكي للسيدات ضد اليابانمباراة وديةديكز سبورتنج غودز بارك، كوميرس سيتي

    سيتم الإعلان عن المباريات الأخرى لعام 2026 في الوقت المناسب.

