جدول البث التلفزيوني لمنتخب الولايات المتحدة للسيدات 2026: المباريات والنتائج والبث المباشر وكيفية مشاهدة مباريات المنتخب الأمريكي للسيدات

دخل المنتخب الوطني النسائي للولاياتالمتحدة حقبة جديدة في عام 2024، حيث أحدثت إيما هايز تأثيرًا فوريًا على فريق كان في أمس الحاجة إلى ذلك بالضبط. ففي غضون أسابيع قليلة من توليها منصبها الجديد، قادت المدربة السابقة لفريق تشيلسي المنتخب الأمريكي للفوز بالميدالية الذهبية الأولمبية، موجهةً بذلك رسالة إلى بقية الفرق النسائية مع بدء دورة جديدة لكأس العالم.

تعرضت حاملة اللقب أربع مرات لأبكر خروج لها من كأس العالم للسيدات في أستراليا عام 2023، مما أدى إلى استقالة فلاتكو أندونوفسكي من منصب المدرب الرئيسي. لذا، كان من دواعي سرور الأمة أن ترى الفريق يعود إلى مستوى الفوز باللقب بهذه السرعة. والآن، مع وجود متسع من الوقت حتى البطولة الكبرى التالية، كأس العالم للسيدات 2027، يمكن لـ هايز التركيز على تطوير هذا الجيل الشاب المثير من اللاعبات، لضمان استعدادهن للتنافس على لقب كأس العالم.

