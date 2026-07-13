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Catarina Macario USWNT vs ChinaGetty Images
Ameé Ruszkai

ترجمه

جدول البث التلفزيوني لمنتخب الولايات المتحدة للسيدات 2026: المباريات، النتائج، البث المباشر وكيفية مشاهدة مباريات المنتخب الأمريكي للسيدات

الولايات المتحدة الأمريكية للسيدات
بطولة كاس شيبليفز للسيدات
الكرة النسائية

دليل شامل لموسم منتخب الولايات المتحدة، بما في ذلك كأس «SheBelieves» ومباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم للسيدات 2027

دخل المنتخب الوطني النسائي للولاياتالمتحدة حقبة جديدة في عام 2024، حيث أحدثت إيما هايز تأثيرًا فوريًّا على فريق كان في أمس الحاجة إلى ذلك بالضبط. وفي غضون أسابيع قليلة من توليها منصبها الجديد، قادت المدربة السابقة لفريق تشيلسي المنتخب الأمريكي للفوز بالميدالية الذهبية الأولمبية، موجهةً بذلك رسالة إلى بقية الفرق النسائية مع بدء دورة جديدة لكأس العالم.

وكان المنتخب الحائز على لقب كأس العالم أربع مرات قد تعرض لأبكر خروج له من كأس العالم للسيدات في أستراليا عام 2023، مما أدى إلى استقالة فلاتكو أندونوفسكي من منصب المدرب الرئيسي. لذا، كان من دواعي سرور الأمة أن ترى المنتخب يعود إلى المستوى الذي يؤهله للفوز باللقب في وقت قصير جدًا. والآن، مع توفر متسع من الوقت حتى البطولة الكبرى التالية، وهي كأس العالم للسيدات 2027، يمكن لـ«هايز» التركيز على تطوير هذا الجيل الشاب المثير من اللاعبات، لضمان جاهزيتهن للتنافس على اللقب.

يقدم موقع GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته عن جدول مباريات المنتخب الأمريكي للسيدات، ومبارياته ونتائجه، وكيفية متابعة الفريق في عام 2026...

  • Jameese Joseph and Croix BethuneGetty Images

    ما هي المباريات التي خاضتها المنتخب الوطني الأمريكي للسيدات في عام 2026؟

    استهلت المنتخب الأمريكي للسيدات عامه في يناير بخوض مباراتين وديتين، حيث استضافت كل من باراغواي وشيلي، وقدمت أداءً مهيمنًا في كلتا المباراتين لتبدأ عام 2026 بطريقة إيجابية للغاية. وقد لفت الفوز على شيلي الانتباه بشكل خاص، حيث تحقق بفضل تشكيلة الفريق الأقل خبرة منذ أكثر من 20 عامًا.

    وعززت تشكيلة هايز هذا الأداء في مارس، حيث فازت بكأس «شي بيليفز» للمرة الثامنة بفضل انتصاراتها على الأرجنتين وكندا وكولومبيا. كما لم تستقبل المنتخب الأمريكي للسيدات أي هدف طوال البطولة.

    جاءت أول خسارة في عام 2026 في أبريل، في المباراة الثانية من سلسلة المباريات الثلاث التي خاضتها المنتخب الأمريكي للسيدات ضد اليابان، لكن فريق هايز خرج أيضًا بفوزين من تلك الفترة الدولية، بالإضافة إلى اكتساب الكثير من المعلومات من مواجهة أحد أفضل الفرق في اللعبة.

    ثم تلت ذلك هزيمة أخرى في يونيو، في البرازيل، لكن الولايات المتحدة عادت بقوة لتهزم مضيفة كأس العالم للسيدات 2027 بعد بضعة أيام، في مباراة طغت عليها موجة من البطاقات الحمراء التي تم توزيعها في الدقائق الأخيرة.

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  • ما هي المباريات المقررة للمنتخب الأمريكي لكرة القدم للسيدات في عام 2026؟

    لا يزال هناك فترتان دوليتان رسميتان أخريان في عام 2026، بما في ذلك فترة نوفمبر التي ستشارك فيها الولايات المتحدة في بطولة CONCACAF للسيدات. وستتأهل الفرق الأربعة الأولى في تلك البطولة إلى كأس العالم للسيدات 2027، مع وجود مقعدين إضافيين متاحين في مباريات الملحق القاري. وهذا يعني أن المنتخب الأمريكي للسيدات لا يحتاج سوى للفوز بمباراة واحدة، ضد السلفادور، ليحجز تذكرته إلى البرازيل.

    وستُقام مباريات نصف النهائي للبطولة، التي ستستضيفها الولايات المتحدة، في 1 ديسمبر، على أن تُقام مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم بين الاتحادات في اليوم التالي، قبل أن تُقام مباراة تحديد المركز الثالث والنهائي في 5 ديسمبر. وستُقام مباريات ربع النهائي ونصف النهائي ومباريات التصفيات في ملعب «تكساس هيلث مانسفيلد»، بينما ستُقام مباراة تحديد المركز الثالث والنهائي في ملعب «شيل إنيرجي» في هيوستن.

    وستستعد المنتخب الأمريكي للسيدات لهذه البطولة من خلال مباراتين متتاليتين ضد إسبانيا، حاملة لقب كأس العالم. كما وصلت «لا روخا» إلى نهائي بطولة أوروبا 2025 الصيف الماضي، وستسافر إلى الولايات المتحدة في أكتوبر بعد أن ضمنت تأهلها إلى كأس العالم للسيدات 2027 في يونيو، مما يفتح الباب أمام مباريات ودية مثل تلك التي ستخوضها ضد بطلة أولمبياد 2024.

  • Trinity Rodman and Reilyn Turner, USWNTGOAL

    كيفية مشاهدة مباريات المنتخب الأمريكي لكرة القدم للسيدات في عام 2026

    حقوق بث مباريات المنتخب الوطني النسائي الأمريكي (USWNT) هي نفسها الممنوحة للمنتخب الرجالي، وهي موزعة على عدة شبكات. بالنسبة للمشاهدين الناطقين باللغة الإنجليزية، تمتلك شركتا «وارنر بروس» و«ديسكفري سبورتس» هذه الحقوق، حيث تُبث كل مباراة على الهواء مباشرة عبر منصتي «بيكوك» و«ماكس» (المعروفة سابقًا باسم «HBO Max»). كما تُبث حوالي 50 في المائة من المباريات على الهواء مباشرة عبر قنوات «TNT Sports».

    تتوفر قنوات «تيرنر» عبر خدمات البث المباشر مثل «سلينج تي في» و«دايركت تي في ستريم».

    بالنسبة للمشاهدين الناطقين بالإسبانية، تمتلك Telemundo Deportes حقوق البث حاليًا، حيث تُبث المباريات عبر Peacock وTelemundo وUniverso.

    اكتشف المزيد عن أفضل الباقات لمشاهدة المنتخب الأمريكي للسيدات هنا.

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  • مباريات ونتائج المنتخب الأمريكي لكرة القدم للسيدات في عام 2026

    التاريخالوقتالمباراةالمسابقةالمكان
    24 يناير2:30 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ / 5:30 مساءً بتوقيت الساحل الشرقيالمنتخب الأمريكي للسيدات 6-0 باراغوايمباراة وديةديغنيتي هيلث سبورتس بارك، كارسون
    27 يناير7 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ / 10 مساءً بتوقيت الساحل الشرقيالمنتخب الأمريكي للسيدات 5-0 تشيليمباراة وديةملعب هاردر، سانتا باربرا
    1 مارس2 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ / 5 مساءً بتوقيت الساحل الشرقيالمنتخب الأمريكي للسيدات 2-0 الأرجنتينكأس "شي بيليفز"جيوديس بارك، ناشفيل
    4 مارس3:45 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ / 6:45 مساءً بتوقيت الساحل الشرقيالمنتخب الأمريكي للسيدات 1-0 كنداكأس "شي بيليفز"ملعب سكوتس ميراكل-غرو، كولومبوس
    7 مارس12:30 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ / 3:30 مساءً بتوقيت الساحل الشرقيالمنتخب الأمريكي للسيدات 1-0 كولومبياكأس "شي بيليفز"ملعب سبورتس إيلوستريتد، هاريسون
    11 أبريل2:30 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ / 5:30 مساءً بتوقيت الساحل الشرقيالمنتخب الأمريكي للسيدات 2-1 اليابانمباراة وديةباي بال بارك، سان خوسيه
    15 أبريل7 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ / 10 مساءً بتوقيت الساحل الشرقيالمنتخب الأمريكي للسيدات 0-1 اليابانمباراة وديةملعب لومن، سياتل
    18 أبريل6 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ / 9 مساءً بتوقيت الساحل الشرقيالمنتخب الأمريكي للسيدات 3-0 اليابانمباراة وديةديكس سبورتنج غودز بارك، كوميرس سيتي
    6 يونيو2:30 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ / 5:30 مساءً بتوقيت الساحل الشرقيالبرازيل 2-1 المنتخب الأمريكي للسيداتمباراة وديةملعب نيو كيميكا أرينا، ساو باولو
    9 يونيو5:30 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ / 8:30 مساءً بتوقيت الساحل الشرقيالبرازيل 0-1 المنتخب الأمريكي للسيداتمباراة وديةملعب أرينا كاستيلاو، فورتاليزا
    10 أكتوبر11:30 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ / 2:30 مساءً بتوقيت الساحل الشرقيالمنتخب الأمريكي للسيدات ضد إسبانيامباراة وديةملعب أودي، واشنطن العاصمة
    13 أكتوبر4 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ / 7 مساءً بتوقيت الساحل الشرقيالمنتخب الأمريكي للسيدات ضد إسبانيامباراة وديةسوبارو بارك، تشيستر
    27 نوفمبريُحدد لاحقًاالمنتخب الأمريكي للسيدات ضد السلفادوربطولة CONCACAF للسيداتملعب تكساس هيلث مانسفيلد، مانسفيلد

    سيتم الإعلان عن المباريات والتفاصيل الأخرى لعام 2026 في الوقت المناسب.