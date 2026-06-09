جدل حول التذاكر قبيل كأس العالم.. الولايات المتحدة تتخذ إجراءات صارمة ضد المشجعين الإيرانيين!

وفقًا لبيان صادر عن الاتحاد الإيراني لكرة القدم، كان الهدف من هذا الإجراء هو «منع المشجعين الإيرانيين من حضور المباريات». وأشار الاتحاد إلى أنه، بموجب لوائح الفيفا، تم تخصيص 8% من التذاكر له لكل مباراة من مبارياته. وكانت إيران قد بدأت بالفعل في بيع حصتها من تذاكر مباريات دور المجموعات ضد نيوزيلندا وبلجيكا ومصر — التي ستُقام جميعها في الولايات المتحدة — عندما تم سحب هذه الحصة فجأة.

وقال البيان: "لكن في خطوة غير متوقعة، تم سحب هذه الحصص، وفي ظل الظروف الحالية، لا يستطيع الاتحاد توفير تذكرة واحدة لمشجعي المنتخب الوطني". ووصف الاتحاد هذه الخطوة بأنها "تتعارض مع روح المسابقات الدولية ومبدأ المساواة بين الدول المشاركة".