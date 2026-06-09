كما أعلن الاتحاد الوطني لكرة القدم يوم الثلاثاء، قامت الولايات المتحدة بسحب التذاكر المخصصة لإيران لمباريات دور المجموعات في غضون مهلة قصيرة. ويعد هذا الحادث الأحدث في سلسلة من الخلافات الإدارية بين الولايات المتحدة وإيران حول كأس العالم خلال الأيام والأشهر الأخيرة.
جدل حول التذاكر قبيل كأس العالم.. الولايات المتحدة تتخذ إجراءات صارمة ضد المشجعين الإيرانيين!
وفقًا لبيان صادر عن الاتحاد الإيراني لكرة القدم، كان الهدف من هذا الإجراء هو «منع المشجعين الإيرانيين من حضور المباريات». وأشار الاتحاد إلى أنه، بموجب لوائح الفيفا، تم تخصيص 8% من التذاكر له لكل مباراة من مبارياته. وكانت إيران قد بدأت بالفعل في بيع حصتها من تذاكر مباريات دور المجموعات ضد نيوزيلندا وبلجيكا ومصر — التي ستُقام جميعها في الولايات المتحدة — عندما تم سحب هذه الحصة فجأة.
وقال البيان: "لكن في خطوة غير متوقعة، تم سحب هذه الحصص، وفي ظل الظروف الحالية، لا يستطيع الاتحاد توفير تذكرة واحدة لمشجعي المنتخب الوطني". ووصف الاتحاد هذه الخطوة بأنها "تتعارض مع روح المسابقات الدولية ومبدأ المساواة بين الدول المشاركة".
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لم يعلق الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ولا المنظمون الأمريكيون علنًا على مزاعم إيران. وكان الوفد الإيراني المشارك في كأس العالم قد واجه بالفعل خلافًا بشأن التأشيرات، حيث دخل اللاعبون إلى الولايات المتحدة في وقت قصير، بينما تم منع 15 مسؤولًا من الدخول. وبسبب التوترات المستمرة بين البلدين، كان المنتخب الإيراني قد نقل في وقت سابق معقله في الولايات المتحدة من توكسون، أريزونا، إلى تيخوانا، المكسيك.
ومن المقرر أن تبدأ إيران مشوارها في البطولة بمواجهة نيوزيلندا في لوس أنجلوس يوم 15 يونيو، قبل أن تلتقي بلجيكا في نفس المدينة يوم 21 يونيو. ثم تختتم مبارياتها في المجموعة بمواجهة مصر في سياتل يوم 26 يونيو.