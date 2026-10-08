"إجماع في استراحتكم!" .. خلاف سعودي على جائزة أفضل لاعب في آسيا بين نجمي الأهلي والنصر

المنتخب السعودي توج مؤخرًا بلقب كأس الخليج العربي 2026 "خليجي 27"، بعد الفوز في النهائي على نظيره الإماراتي (2-0)، على استاد الإنماء في جدة.

وقد تألق أكثر من لاعب بالأخضر بشكل خاص على مدار مشوار البطولة الخليجية، على رأسهم همام الهمامي؛ المتوج بجائزة أفضل لاعب في خليجي 27، بجانب المدافع عبدالإله العمري والمهاجم فراس البريكان.

الثنائي الأخير تحديدًا هو من أشغل خلافًا ساخرًا بين الإعلاميين سامي القرشي وفلاح القحطاني..



