"جاهز ولكن!".. أنشيلوتي يحسم موقف نيمار من موقعة اليابان ويرد على استفزازات الساموراي

على الرغم من حالة الإثارة والترقب التي أحاطت بعودته، يدعو أنشيلوتي إلى توخي الحذر مع انطلاق أدوار خروج المغلوب، مشيراً إلى أن المهاجم الأسطوري ليس جاهزاً بعد لخوض 90 دقيقة كاملة. وفي حديثه قبل مواجهة الإثنين، تطرق أنشيلوتي إلى حالة اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً.

وقال أنشيلوتي للصحفيين: "لقد تطور نيمار بشكل جيد للغاية. أعتقد أنه تحسن كثيراً في الأسبوع الماضي. من المؤسف أنه لم يتمكن من التدرب طوال الوقت الذي قضاه معنا. يمكنه أن يلعب أكثر من 15 دقيقة، فهو في حالة جيدة، لكن الأمر يعتمد بشكل كبير على سياق المباراة وكيفية تطور الأحداث".