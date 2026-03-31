جاني إنفانتينو يعترف بعدم وجود خطة بديلة بشأن إيران، في الوقت الذي يتطرق فيه رئيس الفيفا إلى تهديد الانسحاب من كأس العالم
بطولة في ظل الظروف الصعبة
أثر الصراع الدائر في إيران بشكل كبير على الاستعدادات لكأس العالم 2026، مما أثار شكوكاً جدية حول مشاركة البلاد في المجموعة G. ورغم تأهل إيران على أرض الملعب قبل عام، إلا أن الأجواء السياسية ساءت نتيجة العمليات العسكرية ووفاة المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي. وتواجه الفيفا حالياً مشهداً دبلوماسياً معقداً، حيث من المقرر أن تقام البطولة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وهي دول تقع في قلب الاضطرابات الجيوسياسية. وعلى الرغم من هذه التوترات، ظل إنفانتينو حازماً، ووصف مشاركة إيران بأنها "الخطة أ" واستبعد أي خيارات أخرى في الوقت الحالي.
موقف الفيفا الحازم
أصر إنفانتينو على أن كرة القدم يجب أن تكون قوة موحدة رغم تعقيدات «العالم الواقعي»، مؤكدًا أنه تلقى تأكيدات شخصية من البيت الأبيض بأن الوفد الإيراني سيُسمح له بالمشاركة.
وفي مقابلة مع قناة N+، صرح رئيس الفيفا قائلاً: "إيران تمثل شعبها، سواء الذين يعيشون في إيران أو الذين يعيشون في الخارج. لقد تأهلوا لكأس العالم هذه على أرض الملعب؛ كانوا فريقاً تأهل في وقت مبكر جداً. إنها دولة مجنونة بكرة القدم. نريدهم أن يلعبوا؛ وسوف يلعبون في كأس العالم، ولا توجد خطط بديلة (ب أو ج أو د)؛ إنها الخطة أ. نحن نعيش في العالم الحقيقي ونعرف ما هي الحالة، وهي معقدة للغاية، لكننا نعمل وسنحرص على أن تلعب إيران في كأس العالم هذه في أفضل الظروف".
التهديدات الصادرة عن طهران
وعلى النقيض من تفاؤل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، تشير التصريحات الصادرة من طهران إلى أن مقاطعة كاملة للبطولة أصبحت وشيكة. فقد أعرب وزير الرياضة والشباب الإيراني أحمد دونيامالي عن قلقه الشديد بشأن سلامة لاعبيه في الولايات المتحدة، مشيرًا إلى الحرب الدائرة والهجمات الأخيرة باعتبارها عوائق لا يمكن تجاوزها تحول دون مشاركتهم.
وقال دونيامالي للتلفزيون الحكومي: "بسبب الأفعال الشريرة التي ارتكبوها ضد إيران - فقد فرضوا علينا حربين خلال ثمانية أو تسعة أشهر فقط وقتلوا واستشهدوا الآلاف من شعبنا - فمن المؤكد أنه من المستحيل بالنسبة لنا المشاركة في كأس العالم".
وقد ردد هذه المشاعر مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، الذي اعترف بأنه على الرغم من أن المشاركة هي الهدف، إلا أن الصدمة الناتجة عن الهجمات الأخيرة جعلت التطلع إلى البطولة أمراً شبه مستحيل. وقال: "ما هو مؤكد هو أنه بعد هذا الهجوم، لا يمكن أن يُتوقع منا أن نتطلع إلى كأس العالم بأمل".
سباق مع الزمن
مع اقتراب انطلاق البطولة بعد 72 يوماً فقط، تواجه الفيفا سباقاً مع الزمن لوضع اللمسات الأخيرة على بروتوكولات الأمن وترتيبات السفر للمنتخب الإيراني. ومن المقرر حالياً أن يفتتح المنتخب الإيراني مشواره في البطولة بمواجهة نيوزيلندا في إنجلوود يوم 15 يونيو.