جاك ويلشير يقود لوتون تاون للفوز بكأس فيرتو، حيث يحصد نجم أرسنال السابق لقباً في موسمه الأول كمدرب رئيسي

تابع العديد من المشجعين انتقال ويلشير من عالم اللعب إلى عالم التدريب باهتمام كبير، بعد أن قطعت الإصابات مسيرته التي كانت واعدة للغاية. بعد أن أبهر الجميع في صفوف شباب أرسنال، اعتبر البعض أن الانتقال إلى منصب مدرب الفريق الأول يمثل مخاطرة محسوبة لكلا الطرفين، على الرغم من أن ويلشير اكتسب خبرة مهمة كمدرب مؤقت في نورويتش في نهاية الموسم الماضي. كان الموسم الأول لويلشير في لوتون صعبًا بشكل عام، لكن فوزه بلقب كأس EFL لأول مرة منذ عام 2009 يعد إنجازًا كبيرًا له مع اقتراب المرحلة الحاسمة من الموسم الحالي.