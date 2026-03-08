جاك غريليش يتعهد بأن يكون "أقوى من أي وقت مضى" بينما يقدم نجم إنجلترا وإيفرتون أخبارًا إيجابية عن تعافيه من جراحة القدم

كانت الإصابة بمثابة ضربة قوية لكل من اللاعب والنادي، بالنظر إلى الأداء الرائع الذي قدمه جريليش في النصف الأول من الموسم، حيث سجل هدفين وقدم ست تمريرات حاسمة في 20 مباراة خاضها مع إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز. وفي معرض تعليقه على توقيت هذه النكسة التي جاءت بعد فترة وجيزة من إجراء العملية الجراحية، أقر جريليش بإحباطه لكنه ظل مركزًا على المستقبل، قائلاً: "لم أكن أريد أن ينتهي الموسم بهذه الطريقة، لكن هذه هي كرة القدم، أشعر بخيبة أمل شديدة"."

وتابع: "أجريت العملية الجراحية والآن كل تركيزي منصب على استعادة لياقتي. أنا متأكد من أنني سأعود أكثر لياقة وقوة وأفضل من ذي قبل. الدعم الذي تلقيته منذ انضمامي إلى هذا النادي الرائع يعني لي الكثير. كان الموظفون وزملائي في الفريق وخاصة المشجعون رائعين وأنا أحب تمثيل هذا النادي للغاية".