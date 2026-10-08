وتوجه لاعب الوسط المخضرم عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق على الحل القانوني للقضية التي ألقت بظلالها مؤخرًا على مسيرته الدولية.
سجن عامين وغرامة مالية .. إصدار عقوبة جاكا بعد تزوير وثيقة تطعيم فيروس كورونا
الحل القانوني والاعتراف العلني
كسر جاكا رسميًا صمته بشأن التبعات القانونية للتحقيق المطول حول وضعه فيما يتعلق بالتطعيم ضد فيروس كوفيد-19. وكشف اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا، والذي يشغل حاليًا منصب قائد كل من ناديه «ساندرلاند» والمنتخب السويسري، أنه حُكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة عامين. وتعود القضية إلى قراره بالحصول على وثيقة تطعيم مزورة في ذروة الجائحة، وهو فعل اعترف به الآن اعترافًا كاملاً أمام السلطات في بلده الأم.
وفي رسالة وجهها إلى متابعيه على إنستجرام، أبدى نجم آرسنال السابق شفافية بشأن الحكم الذي أصدره مكتب المدعي العام في لوسيرن. وكتب جاكا (34 عاماً) في منشور يشرح فيه تفاصيل القضية التي كشفت عنها تقارير إعلامية سويسرية الشهر الماضي: «أقبل القرار وأتحمل المسؤولية».
وتوضح التفاصيل التي قدمها تقرير "سويس إنفو" أن الغرامة تم تحديدها على شكل 50 حصة يومية بقيمة 3000 فرنك سويسري لكل منها. والأهم من ذلك، أن العقوبة لا تزال معلقة، مما يعني أن جاكا لن يُطلب منه دفع المبلغ الذي يصل إلى ستة أرقام أو مواجهة إجراءات قانونية أخرى شريطة ألا يرتكب أي جرائم أخرى خلال فترة المراقبة التي تبلغ عامين. وأكد اللاعب أنه قدم إفادة شاملة للمحققين، وساعدهم في تحقيقاتهم الأوسع نطاقاً بشأن أحد المهنيين الطبيين المحليين المشتبه في تورطه في تسهيل توزيع هذه الوثائق المزورة في جميع أنحاء المنطقة.
- AFP
التأثير على الالتزامات الدولية والأندية
تسبب توقيت هذه الفضيحة في إحداث اضطراب في صفوف المنتخب السويسري خلال فترة المباريات الأخيرة. وكان غياب جاكا عن تشكيلة الفريق ملحوظًا خلال أربع مباريات في دوري الأمم على مدار الأسبوعين الماضيين، وهي الفترة التي استغلها للتواصل مباشرة مع النيابة العامة.
وعلى الرغم من غياب قائدهم المؤثر، قدم المنتخب السويسري أداءً استثنائياً، حيث حقق الفوز في جميع مبارياته الأربع ضمن المجموعة الثانية. وتوصل الاتحاد واللاعب إلى توافق في الآراء على أن انسحابه كان ضرورياً لتمكينه من التركيز على الإجراءات القانونية، مما يضمن بقاء الفريق مركزاً على الملعب بينما تصل التحقيقات إلى خاتمتها في الخلفية.
وقد حافظ نادي سندرلاند، الذي يلعب له جاكا حالياً، على مسافة من هذه القضية المثيرة للجدل، مشيراً إلى أن الأحداث المعنية وقعت قبل سنوات من وصوله إلى «ستاديوم أوف لايت». وانضم لاعب خط الوسط إلى «القطط السوداء» في عام 2025 عقب فترة ناجحة في ألمانيا مع باير ليفركوزن، لكن الوثيقة المزورة تم الحصول عليها خلال موسم 2022 عندما كان لا يزال أحد أعمدة خط وسط آرسنال.
الدوافع والندم على «الخطأ»
كان جاكا صريحًا بشأن الأسباب الكامنة وراء قراره بتجاهل بروتوكولات التطعيم الرسمية. وفي تصريحات سابقة، اعترف بأنه كان يشعر بانعدام ثقة عميق وقلق شديد تجاه المتطلبات الطبية خلال موسم 2022. ووصف حالته في ذلك الوقت بأنها «حالة عاطفية مضطربة»، مما أدى إلى خطأ في التقدير.
وباختياره الحصول على شهادة بدلاً من التماس التوضيح من الأطباء المتخصصين، أقر بأنه سلك طريقاً مختصراً يندم عليه الآن بشدة. وقد وصف الحادثة برمتها بأنها خطأ فادح، دفع ثمنه الآن مالياً وقانونياً.
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فضيحة أكبر تهز كرة القدم السويسرية
لم يكن التحقيق في سلوك جاكا حادثة منعزلة داخل صفوف المنتخب السويسري، حيث تطورت «قضية اللقاح» لتصبح فضيحة أخلاقية أوسع نطاقًا بالنسبة للاتحاد السويسري لكرة القدم. فبعد فترة وجيزة من انكشاف تورط جاكا، تم الكشف عن تورط شخصية رئيسية ثانية في الفريق في أنشطة مماثلة. كما تم استبعاد مهاجم أتلانتا يونايتد بريل إمبولو من معسكر المنتخب الوطني بعد أن تبين أنه حصل على وثائق مزورة عبر قنوات مختلفة.
وتضمنت قضية إمبولو مزاعم بالتواصل مع أعضاء عصابة «هيلز أنجلز» للحصول على وثائقه الخاصة في عام 2021، مما أدى إلى صدور أمر قضائي ضد اللاعب في أواخر عام 2025.
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