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Muhammad Zaki

في حفل تلقيه "صندوق طماطم" هدية .. جافي إلى فيفا: لا تعاقبوا باريديس ولاعبي الأرجنتيني بعد اشتباكات النهائي!

جافي
إسبانيا
لياندرو باريديس
كأس العالم
الأرجنتين
إسبانيا ضد الأرجنتين

يعود جافي للحديث عن الشجار الذي وقع مع باريديس ولاعبي «الألبيسيليستي» بعد المباراة النهائية لكأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين.

فاجأ نجم المنتخب الإسباني غافي الجميع بطلبه من الاتحاد الدولي "فيفا" التساهل مع اللاعبين الأرجنتينيين بعد الحوادث التي شابت ختام المباراة النهائية لكأس العالم 2026.

وعلى الرغم من تعرضه للدفع من قبل لياندرو باريديس خلال الشجار الذي اندلع بعد المباراة، فإن لاعب خط وسط برشلونة يرى أن هذه الحدة جزء من كرة القدم.

  • جافي يدعو إلى الهدوء بعد الفوضى التي شهدتها ولاية نيو جيرسي

    حاول جافي تهدئة التوترات بين إسبانيا والأرجنتين بعد نهائي كأس العالم. وكان اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا قد تورط في مشاجرة في نيوجيرسي، حيث واجهه باريديس خلال الشجار الذي اندلع عقب صافرة النهاية.

    وخلال فعالية أقيمت في مسقط رأسه، لوس بالاسيوس إي فيلافرانكا، حيث تم تكريمه مع فابيان رويز لاعب باريس سان جيرمان بحصولهما على "صندوق طماطم" كهدية التتويج بالحدث العالمي، علق جافي على العقوبات المحتملة التي قد تفرضها الفيفا على اللاعبين الأرجنتينيين.

    وقال لصحيفة "ماركا": «لا، بصراحة لا أعتقد أنه يجب إيقافهم. أدرك أن هذا ليس مثالاً جيداً للأطفال، لكن كرة القدم لها جانب عنيف أيضاً. ربما كان من المنطقي طردهم أثناء المباراة، لكن في النهاية أعتقد أن كل هذا جزء من كرة القدم، ويجب أن يكون الأمر كذلك».

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  • Paredes Spagna ArgentinaGetty Images

    باريديس تحت الأضواء بسبب سلوكه العدواني

    يتعلق هذا الجدل بشكل أساسي بلاعب خط الوسط في فريق بوكا جونيورز، باريديس، الذي تم تصويره وهو يوجه ضربة بمرفقه إلى رقبة إريك جارسيا، ثم يدفع جافي إلى الأرض. بدأ كل شيء بعد وقت قصير من صافرة النهاية، عندما قام ناهويل مولينا بضرب رودري، مما أدى إلى اندلاع الفوضى وأجبر المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني على التدخل.

    وعلى الرغم من الانتقادات المتزايدة، حافظ لاعب الوسط الأرجنتيني على موقف متحدي. ففي تصريح له مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، أشاد باريديس بالجهد الجماعي لفريقه وأعرب عن فخره بتمثيل بلده، دون أن يعتذر أو يتطرق إلى هذه القضية المثيرة للجدل.


  • يامال ينضم إلى الاحتفالات بتلميح خبيث

    في حين حافظ جافي على مظهر أنيق خلال حفل التكريم المحلي، أثار زميله لامين يامال روح المنافسة خلال موكب الاحتفال بفوز إسبانيا في مدريد.

    شوهد الموهبة الشابة وهو يضحك وهو يشير إلى لافتة أحد المشجعين التي قارنت المواجهة بين الفريقين بمباراة ملاكمة بين المشاهير. وقد أضحكت اللافتة، التي أشارت إلى الحدث الشهير «Velada del Año» (أمسية العام)، اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا وهو يحتفل بأول لقب عالمي لإسبانيا منذ عام 2010.


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  • Spain FIFA World Cup 2026 ParadeGetty Images News

    استقبال الأبطال في لوس بالاسيوس

    في لوس بالاسيوس إي فيلافرانكا، ظل الاهتمام منصبًّا على الأبطال المحليين الذين غزوا العالم. وقد تلقى جافي وفابيان هديةً من الطماطم تعادل وزنهما: 68,5 كجم لجافي و84,5 كجم لفابيان. وأعلنت المدينة عن عزمها تسمية ملاعب كرة القدم المحلية باسم اللاعبين، كما ستقوم في المستقبل بإقامة نصب تذكاري تكريماً لهما بجوار النصب المخصص للمدافع الإسباني الأسطوري خيسوس نافاس، الذي حضر الحفل هو الآخر. وقد أتاح هذا الحدث فرصة لإعادة اكتشاف الجانب الإنساني لهذه النجوم العالمية، بعيداً عن المعارك المحتدمة في البطولات الدولية.