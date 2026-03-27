جازيتا ديلو سبورت - يوفنتوس، محاولة سريعة لضم ليفاندوفسكي: ما الذي يتردد حول مستقبل مهاجم برشلونة

يوفنتوس جادة في سعيها لضم روبرت ليفاندوفسكي. بعد الاتصالات التي أجراها مسؤولو النادي مع الوفد المرافق للمهاجم البولندي في برشلونة، أفادت صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» أن مبعوثاً كان حاضراً مساء أمس في مدرجات ملعب «PGE Narodowy» لمشاهدة مباراة نصف نهائي التصفيات بين بولندا وألبانيا. وقد فازت بولندا بنتيجة 2-1، وستواجه السويد يوم الثلاثاء المقبل للتأهل إلى كأس العالم، وذلك بفضل هدف التعادل المؤقت 1-1 الذي سجله المهاجم المولود عام 1988.
