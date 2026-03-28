Getty Images
ترجمه
جارود بوين إلى ليفربول؟ أسطورة «الريدز» ستيفن جيرارد يبدي رأيه بشأن نجم وست هام وما إذا كان بإمكانه أن يحل محل محمد صلاح
نجوم أنفيلد يشككون في نجم «الهامرز»
يواجه ليفربول مهمة إعادة بناء صعبة في الوقت الذي يستعد فيه صلاح لإنهاء مسيرته الأسطورية التي استمرت تسع سنوات في ميرسيسايد. وفي حين أن مسؤولي التعاقدات في أنفيلد يراقبون منذ فترة طويلة نجم وست هام يونايتد بوين، يعتقد أسطورة النادي جيرارد أن اللاعب الدولي الإنجليزي قد لا يرقى إلى المستوى العالمي المطلوب لملء الفراغ.
- AFP
جيرارد يبحث عن لاعبين متخصصين في المواجهات الفردية
اشتد الجدل الدائر حول بديل صلاح في الآونة الأخيرة، ولكن على الرغم من الأداء الثابت الذي يقدمه بوين في شرق لندن، فإن الإجماع السائد بين كبار لاعبي ليفربول هو أن المتطلبات التكتيكية تحت قيادة سلوت تتطلب لاعبًا أكثر قوة وتأثيرًا مما يقدمه اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا حاليًا.
وقال جيرارد، وفقًا لما نقلته صحيفة "إكسبريس": "أنا معجب جدًا ببوين وأعتقد أنه لاعب من الطراز الرفيع، لكنني لست متأكدًا من أنه في مستوى صلاح ليحل محله". "من المحتمل أن يبحث ليفربول عن لاعبين أكثر قدرة على اللعب في المواجهات الفردية والانطلاق من الأطراف. في بعض الأوقات هذا الموسم، وبالتأكيد خلال تلك الفترة التي عانوا فيها من تذبذب في الأداء، كانوا متوقعين للغاية على الأطراف".
"والطريقة التي يريد المدرب [أرني سلوت] أن يلعب بها هي العمل من جانب إلى آخر لتهيئة المواجهات الفردية. لقد افتقدوا [لويس] دياز كثيرًا. أعتقد أننا بحاجة إلى معالجة الجانبين من الملعب".
"إنه كبير في السن"
ووافق كاراغر على رأي جيرارد، مشيرًا إلى استراتيجية ليفربول طويلة المدى في سوق الانتقالات، والتي تستهدف عادةً اللاعبين الشباب ذوي القيمة السوقية العالية. وعندما سُئل عما إذا كان بوين قادرًا على ملء الفراغ الذي سيخلفه صلاح، أجاب المدافع السابق للنادي بصرامة معروفة عنه: "لا. ربما كان بوين على رادار ليفربول في عهد يورغن كلوب في البداية، لكن من الواضح أن محمد صلاح كان موجودًا بالفعل. لكن لا، سيكون عمره أكبر من أن يناسب ليفربول."
- Getty Images Sport
البحث عن "صلاح" القادم
وإذا لم يتم التعاقد مع بوين، فمن المؤكد أن ليفربول سيبحث عن بدائل أخرى لضمان أن يكون لدى سلوت تشكيلة قادرة على المنافسة على اللقب في الموسم المقبل. وتشير التقارير إلى أن أسماء مثل يان ديوماندي وفرانسيسكو كونسيكاو ومايكل أوليسي من بين اللاعبين المستهدفين الذين يتم متابعتهم، في الوقت الذي يبحث فيه «الريدز» عن بديل أصغر سناً وذو إمكانات كبيرة.