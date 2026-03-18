جادون سانشو يعود بشكل مثير إلى الدوري الألماني؟! بوروسيا دورتموند يخطط لصفقة مفاجئة لإعادة التعاقد مع الجناح السابق
دورتموند يخطط لجمع شمل ثلاثي
يخطط دورتموند لإعادة التعاقد مع سانشو هذا الصيف عندما يصبح لاعبًا حرًا. ويقضي الجناح البالغ من العمر 26 عامًا، والمعار حاليًا إلى أستون فيلا، أيامه الأخيرة مع مانشستر يونايتد. وقد عانى سانشو، الذي انتقل في صفقة مدوية بقيمة 73 مليون جنيه إسترليني (85 مليون يورو/97 مليون دولار) إلى أولد ترافورد عام 2021، من صعوبة في استعادة مستواه كأحد أكثر المهاجمين رعبًا في أوروبا. وستكون هذه هي المرة الثالثة التي يلعب فيها سانشو في سيغنال إيدونا بارك، بعد انطلاقته في الفترة من 2017 إلى 2021 وعودته القصيرة والمثمرة على سبيل الإعارة في النصف الثاني من موسم 2023-2024. ويعتقد مسؤولو دورتموند أن بإمكانهم مساعدة اللاعب الدولي الإنجليزي على استعادة مستواه.
كهل يقود جهود الدعوة الداخلية
وفقًا لتقرير نشرته صحيفة «التايمز»، برز المدير الرياضي لدورتموند، سيباستيان كيل، باعتباره الداعم الرئيسي لعودة سانشو. ورغم أن المدرب نيكو كوفاتش كان قد ابتعد في البداية عن استخدام الجناحين التقليديين، إلا أنه وافق، حسبما ورد، على السعي وراء اللاعب بعد تغيير في فلسفته التكتيكية. داخليًا، ينظر النادي إلى هذه الخطوة على أنها مغامرة ذات عائد كبير؛ ومع ذلك، تشكل الشروط المالية عقبة كبيرة. يحصل سانشو حاليًا على ما يقرب من 15 مليون جنيه إسترليني سنويًا في مانشستر، وهو رقم لا يستطيع دورتموند مجاراته. لتسهيل هذه الخطوة، قرر النادي السماح بانتهاء عقود العديد من اللاعبين الكبار، مما يوفر ما يقرب من 21 مليون جنيه إسترليني في ميزانية الرواتب السنوية.
من «الحلم» إلى «كبش الفداء»
كانت مسيرة سانشو منذ رحيله في عام 2021 محفوفة بالصعوبات، حيث انتقلت من تجربة وصفها بنفسه بأنها «حلم أصبح حقيقة» في مانشستر يونايتد إلى خلاف علني مع المدرب إريك تين هاج. وكان المدرب الهولندي قد استبعد سانشو بشكل لافت في عام 2023، متذرعاً بأدائه في التدريبات، مما دفع الجناح إلى الادعاء بأنه أصبح «كبش فداء» في منشور تم حذفه من مواقع التواصل الاجتماعي. لم تنجح التحركات اللاحقة في توفير موطئ قدم دائم له؛ حتى أن تشيلسي استخدم بنداً في العقدبقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني لتجنب الالتزام الدائم بشرائه بعد انتهاء فترة إعارته. مع 53 هدفاً في 158 مباراة خلال فتراته السابقة في ألمانيا، يمثل العودة إلى منطقة شمال الراين-وستفاليا أفضل فرصة له لتحقيق الاستقرار.
يعتمد التعافي على الأجور
يعتمد نجاح هذه الصفقة بشكل كامل على استعداد سانشو لقبول تخفيض كبير في راتبه من أجل الانضمام إلى جهود إعادة بناء فريق دورتموند. وفي حين تضاءل اهتمام أندية الدوري الإنجليزي الممتاز به بعد تسجيله 14 هدفاً فقط في 121 مباراة بالدوري على مدار خمسة مواسم، فإن نادي بوروسيا دورتموند يقدم له إغراء المشاركة في دوري أبطال أوروبا ومكاناً مضموناً في التشكيلة الأساسية. يجب على سانشو أن يكمل الأسابيع القليلة المتبقية من فترة إعارته في فيلا بارك قبل اتخاذ قرار مصيري بشأن مسيرته في يونيو. سيكون ضم سانشو في صفقة انتقال مجانية بمثابة إنجاز كبير لدورتموند، حيث قد يجمعه ذلك مجددًا بفريق يتطلع إلى المنافسة على السيطرة المحلية في الموسم التالي.
