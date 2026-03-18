جادون سانشو يعود بشكل مثير إلى الدوري الألماني؟! بوروسيا دورتموند يخطط لصفقة مفاجئة لإعادة التعاقد مع الجناح السابق

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة «التايمز»، برز المدير الرياضي لدورتموند، سيباستيان كيل، باعتباره الداعم الرئيسي لعودة سانشو. ورغم أن المدرب نيكو كوفاتش كان قد ابتعد في البداية عن استخدام الجناحين التقليديين، إلا أنه وافق، حسبما ورد، على السعي وراء اللاعب بعد تغيير في فلسفته التكتيكية. داخليًا، ينظر النادي إلى هذه الخطوة على أنها مغامرة ذات عائد كبير؛ ومع ذلك، تشكل الشروط المالية عقبة كبيرة. يحصل سانشو حاليًا على ما يقرب من 15 مليون جنيه إسترليني سنويًا في مانشستر، وهو رقم لا يستطيع دورتموند مجاراته. لتسهيل هذه الخطوة، قرر النادي السماح بانتهاء عقود العديد من اللاعبين الكبار، مما يوفر ما يقرب من 21 مليون جنيه إسترليني في ميزانية الرواتب السنوية.