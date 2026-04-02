جادون سانشو سيغيب عن سلسلة مباريات أستون فيلا الحاسمة بعد تعرضه لإصابة غير متوقعة في مباراة ودية

تلقى نادي أستون فيلا ضربة قاسية، حيث من المقرر أن يغيب جادون سانشو لمدة لا تقل عن أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بسبب إصابة في الكتف، وفقًا لموقع "ذا أثليتيك". وقد تعرض اللاعب الدولي الإنجليزي، الذي يلعب حاليًا مع فيلا على سبيل الإعارة قادمًا من مانشستر يونايتد، للإصابة خلال مباراة ودية ضد إلتشي يوم الجمعة الماضي، بعد أن سقط بشكل غير طبيعي عقب صراع على الكرة مع غونزالو فيلار.

غادر سانشو الملعب قبل نهاية الشوط الأول وهو يضع قميصه حول كتفه كحامل مؤقت، مما أثار مخاوف فورية بشأن قدرته على المشاركة في المرحلة الحاسمة من الموسم. هذه الإصابة ستبعده عن مباراتي فيلا في ربع نهائي الدوري الأوروبي ضد بولونيا، وكذلك عن رحلة الفريق إلى نوتنغهام فورست في 12 أبريل، والتي تقع بين هاتين المباراتين الأوروبيتين.