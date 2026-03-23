تحدث جينارو غاتوسو، مدرب المنتخب الإيطالي، إلى قناة «راي سبورت» حول قائمة اللاعبين المستدعيين والمباريات الفاصلة قائلاً: «لا يمكنني أن أسمح لغروري بأن يتدخل، فالرهان كبير، وعليّ أن أهيئ أفضل الظروف للاعبيني. سنختار التشكيلة المثلى لوضع اللاعبين في المكان المناسب».
ترجمه
جاتوزو: "سأضع اللاعبين الآن في المكان المناسب. كييزا يعاني من بعض المشاكل، فهو لا يشعر بأنه في كامل لياقته"
تشكيلتان مختلفتان؟
"سنخوض المباراة الأولى بطريقة معينة، والمباراة الثانية بطريقة أخرى. وقد اتُخذت القرارات بناءً على ذلك. أشعر بالأسف تجاه اللاعبين الذين فقدناهم، لكن انضم إلينا لاعبون جدد قادرون على مساعدتنا".
اختيار سبينازولا
"بعد إصابة بوليتانو، اتصلت بليوناردو. كنت قد تحدثت معه بالفعل قبل شهرين. وجدت فيه شاباً أبدى استعداداً كبيراً للتعاون، وهذا ليس بالأمر السهل في سن الثانية والثلاثين، فقد مررت بنفس التجربة عندما كنت لاعباً. إن الحماس والابتسامة والرغبة في المشاركة أمور مفيدة للغاية".
تشيسا انسحب
"أجري مع فيدي محادثة مطولة كل 7 إلى 10 أيام. من جانبي، هو يعلم رأيي فيه، لكن يجب احترام ما يقوله اللاعب. في الوقت الحالي، لا يشعر بأنه في أفضل حالاته بنسبة 100٪، فهناك بعض المشاكل البسيطة التي عليه تحسينها، وهو يريد أن يكون في أفضل حالاته بنسبة 100٪".