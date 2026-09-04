رسالة وداع غريبة بعد الانتقال للهلال .. مارتينيلي يشكر "الجميع في آرسنال" إلا ميكيل أرتيتا!

أنهى مارتينيلي رسميًا مشواره الممتد لسبع سنوات مع نادي آرسنال في ملعب الإمارات، بعدما وقّع لصالح نادي الهلال المنافس في دوري روشن السعودي، في صفقة بيع قياسية للنادي اللندني بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني.

وقد قدّم النادي الذي يتخذ من الرياض مقرًا له اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا يوم الخميس، بعد اجتيازه الفحص الطبي في وقت سابق من الأسبوع.

ويأتي رحيل اللاعب البرازيلي عقب تدهور سريع في علاقته بأرتيتا. فرغم مساهمته في تتويج آرسنال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز التاريخي في الموسم الماضي، استُبعد مارتينيلي بلا رحمة من قوائم المباريات الأخيرة، إذ غاب عن الفوز بلقب الدرع الخيرية وعن مباراة افتتاح الدوري ضد كوفنتري سيتي.

وقد أبلغ أرتيتا الجناح صراحةً بأنه لم يعد جزءًا من خططه التكتيكية، مما مهّد الطريق أمام الانتقال المربح إلى دوري روشن.

وكان مارتينيلي، الذي دخل عقده في آخر 12 شهرًا، قد رفض في السابق عرضًا من العملاق التركي جلطة سراي قبل موافقته على الانتقال إلى السعودية.