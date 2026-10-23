جابرييل مارتينيلي ضد القادسية: ليلة مميزة انتهت بـ"صدمة كبيرة".. وإنجاز آرسنال "أفضل" من الهلال!

عندما أعلن عملاق الرياض الهلال عن صفقاته الصيفية؛ أجمع الكثيرون على أن الفريق الأول لكرة القدم حسن من "الجودة الفنية" بالفعل، بالمقارنة مع الموسم الرياضي الماضي.

وأشاد الجميع بالصفقات الهجومية الهلالية، في الميركاتو الصيفي الماضي؛ خاصة الجناح الهولندي كريسينسيو سامرفيل، ورأس الحربة الإنجليزي أولي واتكينز.

وربما انقسم الكثيرون حول صفقة الجناح البرازيلي جابرييل مارتينيلي؛ الذي تعاقد معه الزعيم الهلالي من نادي آرسنال الإنجليزي، مقابل 70 مليون يورو.

إلا أن مارتينيلي رد بقوة؛ وذلك بتألقه من مباراة إلى أخرى مع فريق الهلال الأول لكرة القدم، وآخرها أمام نادي القادسية مساء اليوم الجمعة.

الهلال فاز (3-2) على مضيفه القادسية؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

ثلاثية الهلال جاءت بواسطة مارتينيلي والبرتغالي روبن نيفيش والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، في الدقائق 21 و77 و84؛ بينما أحرز القادسية هدفيه عن طريق المكسيكي خوليان كينيونيس والإيطالي ماتيو ريتيجي، في الدقيقتين 31 و87.

وبهذه النتيجة.. وصل الهلال إلى النقطة 27 في "الصدارة" مع مباراة مؤجلة؛ وبفارق نقطتين عن فريق القادسية الأول لكرة القدم، صاحب "المركز الثالث".

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور جابرييل مارتينيلي في قمة الهلال والقادسية..