يوفنتوس أم ميلان؟ جيسوس يغازل كبار الكالتشيو: أحلم بإيطاليا وأريد اللعب أكثر!

فتح المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس، نجم آرسنال الإنجليزي، الباب أمام احتمالية انتقاله إلى الدوري الإيطالي مستقبلاً، مؤكداً أنه كان يتابع الكالتشيو ويحلم باللعب هناك، حيث قال في تصريحات صحفية: "كنت أتابع الدوري الإيطالي وأحلم باللعب في إيطاليا، لنرى ما سيحدث".

وجاءت تصريحات مهاجم آرسنال في ظل غيابه عن قائمة المنتخب البرازيلي، بسبب قلة مشاركاته ودقائق لعبه مع "الجانرز". وهو الأمر الذي عزز الشائعات حول رحيله المحتمل عن النادي اللندني، خاصة مع تبقي عام واحد فقط على نهاية عقده (2027)، حيث ارتبط اسم نجم مانشستر سيتي السابق البالغ من العمر 29 عامًا بالانتقال إلى يوفنتوس وميلان.