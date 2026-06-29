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معتز الجمال

يوفنتوس أم ميلان؟ جيسوس يغازل كبار الكالتشيو: أحلم بإيطاليا وأريد اللعب أكثر!

يوفنتوس
ميلان
جابرييل جيسوس
انتقالات
آرسنال

المهاجم البرازيلي لا يستبعد الدوري الإيطالي..

فتح المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس، نجم آرسنال الإنجليزي، الباب أمام احتمالية انتقاله إلى الدوري الإيطالي مستقبلاً، مؤكداً أنه كان يتابع الكالتشيو ويحلم باللعب هناك، حيث قال في تصريحات صحفية: "كنت أتابع الدوري الإيطالي وأحلم باللعب في إيطاليا، لنرى ما سيحدث".

وجاءت تصريحات مهاجم آرسنال في ظل غيابه عن قائمة المنتخب البرازيلي، بسبب قلة مشاركاته ودقائق لعبه مع "الجانرز". وهو الأمر الذي عزز الشائعات حول رحيله المحتمل عن النادي اللندني، خاصة مع تبقي عام واحد فقط على نهاية عقده (2027)، حيث ارتبط اسم نجم مانشستر سيتي السابق البالغ من العمر 29 عامًا بالانتقال إلى يوفنتوس وميلان.

  • "أنا سعيد وأحب إيطاليا"

    في مقابلة مع صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أكد جيسوس أنه لا يشعر بالحزن لعدم استدعائه للمنتخب الوطني، موضحاً أنه يعيش فترة إيجابية للغاية. وقال البرازيلي في هذا الصدد: "من هو جابرييل جيسوس؟ إنه فتى سعيد، يمزح مع الجميع، حتى مع كالافيوري الذي يلعب معي في آرسنال ويحب البرازيل كما أحب أنا إيطاليا". وأضاف: "هو الآن في البرازيل، ويرسل لي صورًا وموسيقى برازيلية".

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  • تجاوز الإصابات

    وحول الإصابات التي طاردته في مسيرته، أشار المهاجم (مواليد 1997) إلى أنه ينجح في الحفاظ على سعادته، مصرحاً: "لا يهم ما حدث في الماضي، أنا ممتن لله على ما حققته في حياتي: لقد منحني الموهبة والفرص".

    وتابع جيسوس حديثه موضحاً الجانب الروحي في تجاوزه للأزمات: "في اللحظات الصعبة راودتني الشكوك، وتساءلت عما إذا كنت سأعود أم لا. كنت أقرأ الكتاب المقدس بالفعل، لكنني في ذلك الوقت أدركت أنه بدون يسوع نحن لا شيء". وأردف: "تدرك أن ما هو مكتوب في الكتاب المقدس يحدث كل يوم، وأنك لا تستطيع تجاوز الأمر بمفردك. أحيانًا نعتقد أننا أبطال خارقون، لكن الحقيقة هي العكس تمامًا: عندما تدرك أن لا أحد مثالي، تفهم أنك بحاجة لمن يساعدك".

  • "أريد أن ألعب"

    وأعرب جيسوس عن ثقته التامة بأن هذه هي "أفضل فترة" في حياته، مستدركاً أن هناك تفصيلاً واحداً يرغب في تعديله، حيث شدد قائلاً: "أريد أن ألعب، وأعلم أنني إذا حصلت على دقائق أكثر، يمكنني تقديم أشياء أفضل".

  • "يوفنتوس أم ميلان؟ كنت أحلم بإيطاليا"

    وفيما يتعلق بإمكانية انتقاله إلى إيطاليا في ظل ارتباط اسمه مجدداً بيوفنتوس وميلان، لم يغلق البرازيلي الباب تماماً أمام هذه الخطوة. وأوضح رغبته القديمة قائلاً: "لقد كبرت وأنا أشاهد الدوري الإيطالي وكنت أحلم باللعب في إيطاليا. تسجيل هدفين في ملعب سان سيرو ضد إنتر كان بمثابة تحقيق لذلك الحلم". وختم تصريحاته بالقول: "لا أعرف مستقبلي، أنا أعمل الآن ولنرى ما سيحدث مع آرسنال".

  • التكاليف المالية

    وعلى الصعيد المالي، لا تبدو قيمة بطاقة اللاعب عقبة لا يمكن تجاوزها أمام الأندية الإيطالية الراغبة في ضمه. فبالرغم من أن آرسنال أنفق 45 مليون يورو في عام 2022 لضمه من مانشستر سيتي، إلا أن قيمته السوقية الحالية، مع تبقي عام واحد فقط في عقده، لا تتجاوز واقعيًا حاجز الـ 20 مليون يورو.

    وتكمن العقبة الحقيقية في الراتب السنوي، حيث يتقاضى المهاجم البرازيلي مع "الجانرز" راتبًا يقارب 20 مليون يورو (إجمالي) في الموسم الواحد. ولإتمام عملية الانتقال إلى إيطاليا، سيتعين على جيسوس قبول تخفيض كبير في راتبه، ليصل إلى حوالي 6 ملايين يورو سنويًا.