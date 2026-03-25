ثيو والكوت يحث ماكس داومان على رفض عرض توماس توخيل في حال استدعاء مدرب منتخب إنجلترا نجم أرسنال الصاعد للمشاركة في كأس العالم 2026
داومان يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز
حقق داومان موسمًا مذهلاً، حيث سجل اسمه مؤخرًا في سجلات التاريخ باعتباره أصغر هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو في سن 16 عامًا و73 يومًا فقط. وأثار هدفه الحاسم في الفوز 2-0 على إيفرتون في منتصف مارس جدلاً وطنياً حول إمكانية ضمه إلى منتخب إنجلترا الأول للمشاركة في كأس العالم هذا الصيف. ورغم استبعاد داومان من معسكر توخيل الذي ضم 35 لاعباً في مارس، وانضمامه بدلاً من ذلك إلى منتخب إنجلترا تحت 19 عاماً في البرتغال، إلا أن مدرب إنجلترا رفض بشكل ملحوظ استبعاد إمكانية اختيار المهاجم المبدع كبطاقة جامحة.
الدرس المستفاد من تجربة والكوت في عام 2006
استناداً إلى تجربته الشخصية عندما تم اختياره بشكل مفاجئ في سن السابعة عشرة للانضمام إلى تشكيلة سفين-غوران إريكسون في كأس العالم 2006، حثّ والكوت المراهق على إعطاء الأولوية للنضج العاطفي على حساب المجد الفوري. واعترف الجناح السابق في أرسنال وإيفرتون بأنه كان سيغير ماضيه لو أتيحت له الفرصة، حيث قال لصحيفة «ديلي ميرور»: "لا أقصد ذلك بطريقة سيئة، لأنني لو استطعت العودة بالزمن إلى الوراء، لغيرت الأمور. كنت سأقول لنفسي: 'لا، لا، لا تفعل ذلك'، لكن حاول أن تقول ذلك لفتى في السابعة عشرة من عمره! ما زلت أرى الفرق بينه وبيني لأنه يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه يحتاج إلى أن ينمو بوتيرته الخاصة، خاصة من الناحية العاطفية لأنه شاب بالغ.
"اضطررت إلى النضوج بسرعة كبيرة، لكن هذا الفريق لا يزال شاباً ويفتقر إلى الخبرة. إنه محمي، وهذا أمر مهم، بينما اضطررت أنا إلى الدخول في خضم الأمور للتحدث إليكم! في الوقت المناسب سيذهب، نعم، لكنني لا أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب، وأعتقد أن هناك لاعبين أفضل يستحقون أن يكونوا هناك قبله. سيصل إلى هناك في النهاية، لكن إنجلترا لديها لاعبين جناحين يؤدون أداءً جيدًا للغاية، هناك بوكايو [ساكا]، [نوني] مادويكي، جارود بوين، وأنطوني جوردون، وهارفي بارنز على الجانب الآخر."
قوة العمق في صفوف "الأسود الثلاثة"
يُبرز موقف والكوت الجدل الدائر حول تسريع مسيرة اللاعبين الشباب الواعدين في عصر تبلغ فيه خيارات إنجلترا الهجومية ذروتها. وعلى عكس والكوت في عام 2006، فإن داومان قد حطم بالفعل رقماً قياسياً في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن وجود نجوم مثل ساكا يعني أنه لا توجد ضغوط فورية للمراهنة على لاعب يبلغ من العمر 16 عاماً. ويبقى التركيز على حماية المراهق من التدقيق الشديد، وضمان ألا يتم تقديمه على الصعيد الدولي إلا عندما يكون مستعدًا عاطفيًا.
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
في حين يواصل داومان تقديم أداء مثير للإعجاب مع منتخب إنجلترا تحت 19 عامًا - بعد أن سجل هدفًا بالفعل في مرمى ويلز - يظل تركيزه الأساسي منصبًا على مساعي أرسنال للفوز بعدة ألقاب. ويدير "المدفعجية" دقائق لعبه بعناية باعتباره بديلاً مؤثراً، وهو الدور الذي أبقاه متواضعاً على الرغم من الضجة الإعلامية المتزايدة. وسواء قرر توخيل المجازفة أو اتباع نصيحة والكوت، فإن مسار داومان يشير إلى أنه سيكون لاعباً أساسياً في منتخب "الأسود الثلاثة" في السنوات القادمة.