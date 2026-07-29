ثيو هيرنانديز يصدم الهلال بقرار مفاجئ .. وداروين نونيز يتصدر خطة بشكتاش البديلة!

في سياق آخر، يسابق مجلس إدارة نادي بشكتاش، الزمن لتعزيز صفوف الفريق بمهاجم صريح قبل انطلاق الموسم الجديد، حيث كشفت التقارير أن النادي يتفاوض حاليًا مع أربعة لاعبين دفعة واحدة، من ضمنهم الأوروجواياني داروين نونيز مهاجم الهلال.
وتأتي هذه التحركات بعد أن توقفت المفاوضات مع محمد صلاح بسبب المطالب المادية المبالغ فيها لوكيل أعماله، مما دفع النادي التركي لإعلان إغلاق هذا الملف والبحث عن بدائل قوية قادرة على تقديم الإضافة الفنية المطلوبة في الخط الأمامي.
وتضم القائمة الحالية كلاً من ألكسندر سورلوث مهاجم أتلتيكو مدريد، ودوسان فلاهوفيتش، باتريك شيك مهاجم ليفركوزن، بخلاف نونيز الذي يبدي رغبة كبيرة في الرحيل عن ناديه السعودي حتى ولو على سبيل الإعارة.
ووفقًا لصحيفة "فانتيك" التركية، فإن إدارة بشكتاش ستبدأ تحركاتها بشكل جاد لإتمام صفقة انتقال داروين نونيز، إذا لم تتلق ردًا إيجابيًا من دوسان فلاهوفيتش في وقت قصير.
ورغم أن سورلوث يعد الخيار الأول للإدارة، إلا أن راتبه المرتفع وعدم حماسه للانتقال إلى الدوري التركي يعقدان المأمورية، وفي هذا السياق، أكدت التقارير أنه في حال تعثر المفاوضات مع فلاهوفيتش نجم يوفنتوس، فإن النادي سيوجه بوصلته مباشرة نحو بدء العمل على صفقة نونيز لضمان التوقيع مع مهاجم سوبر.