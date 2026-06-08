ثورة في ميلان.. رانجنيك وجلاسنر يقتربان وألابا مفاجأة الميركاتو المجانية

أشارت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" إلى أنه مع قدوم رانجنيك وجلاسنر، قد يصل ألابا إلى ميلان.المدافع متاح حاليًا في سوق الانتقالات المجانية بعد رحيله عن ريال مدريد دون مقابل، وهو النادي الذي عوض رحيله بالفعل بالتعاقد مع المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي القادم من ليفربول بنفس الصيغة.

ألابا سيبلغ من العمر 34 عامًا في الرابع والعشرين من يونيو الجاري. وقد عُرض مؤخرًا على ناديي إنتر ويوفنتوس، لكنهما فضلا عدم الدخول في مفاوضات بسبب المخاوف من إصاباته المتعددة في إسبانيا: بدءًا من تمزق الرباط الصليبي وصولًا إلى إصابة الغضروف المفصلي، بالإضافة إلى العديد من المشاكل العضلية.

وبعد انضمامه في صيف 2021 في صفقة انتقال حر قادمًا من بايرن ميونخ (حيث شارك في 431 مباراة وسجل 33 هدفًا وقدم 55 تمريرة حاسمة)، خاض ألابا 132 مباراة مع ريال مدريد مسجلاً 5 أهداف وصانعًا 9،، لكنه غاب عن 134 مباراة بسبب الإصابة بمجموع 680 يومًا من التوقف خلال المواسم الخمسة الماضية.

يمتلك ألابا في رصيده 35 لقبًا: 4 بطولات لدوري أبطال أوروبا، 3 ألقاب في كأس العالم للأندية، 3 بطولات للسوبر الأوروبي، 10 ألقاب في الدوري الألماني، لقبين في الدوري الإسباني، 6 كؤوس ألمانية، 5 بطولات للسوبر الألماني، كأس ملك إسبانيا مرة واحدة، وكأس السوبر الإسباني.