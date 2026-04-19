يبدو أن ريال مدريد يتجه نحو بداية جديدة. فالرئيس فلورنتينو بيريز مستعد لإحداث ثورة بعد موسم مخيب للآمال وفقًا لمعايير النادي الملكي. ففي الواقع، لن يفوز مبابي وزملاؤه بأي لقب هذا الموسم، ومن المتوقع أن تؤدي هذه النكسة إلى تغييرات في الجهاز الفني والإداري وفي تشكيلة الفريق للموسم المقبل.
ثورة في ريال مدريد .. 8 لاعبين للبيع الصيف القادم!
سيُذكر موسم 2025/2026 في سجلات التاريخ باعتباره أحد المواسم القليلة التي سيخرج فيها ريال مدريد خالي الوفاض. صحيح أن نتائج الفريق المدريدي كانت دون التوقعات منذ عامين، لكن في الموسم الماضي تمكن فريق أنشيلوتي آنذاك من الفوز بكأس السوبر الأوروبي وكأس القارات.
تلقى تشابي ألونسو أولاً ثم أربيلوا بعد ذلك خيبات أمل متتالية، حيث خرجوا من دوري أبطال أوروبا وكأس الملك، وخسروا كأس السوبر الإسباني، واضطروا للاستسلام أمام برشلونة في الدوري الإسباني. وشهدنا موسمًا مشابهًا في 2020/2021 (حيث لم يحصد الفريق أي ألقاب أيضًا) وفي 2018/2019 عندما حصد «البلانكوس» كأس العالم للأندية فقط. سيكون من الضروري إعادة ضبط كل شيء والبدء من جديد بمشروع جديد بعد إقالة المدرب السابق لباير ليفركوزن والمدرب المؤقت الذي حل محله.
ريال مدريد، كل شيء يتغير
تنقسم الصحف الإسبانية بين الصحف الكاتالونية التي تتحدث عن ثورة حقيقية في الطريق، والصحف المدريدية التي تتحدث عن تغييرات، وإن كانت محدودة. لكن الخطوة الأولى لإجراء العديد من التعديلات على تشكيلة الفريق هي العثور على مدير رياضي، وهو منصب غير موجود حالياً في الهيكل التنظيمي لريال مدريد، ويمكن أن يُضاف في الأشهر المقبلة.
بعد ذلك، سيأتي دور تحديد من سيتولى مقعد المدرب. من كلوب إلى المدربين الحاليين ديشان وبوتشيتينو، ومن "الشباب" إيراولا وفابريجاس، وصولاً إلى الخيار المؤكد إيمري والعودة المثيرة لمورينيو: هناك العديد من الأسماء التي تدور حول ريال مدريد، مما يدفع إلى الاعتقاد بأن بيريز لم يقرر بعد أي ملف شخصي سيتبعه وما هي الخصائص المطلوبة. باختصار، عملية الاختيار مفتوحة.
كما أن المدرب الذي سيتم اختياره سيتولى إدارة التشكيلة وفترة الانتقالات الصيفية، وهي فترة قد تجلب الكثير من المستجدات. على صعيد الواردات، من المتوقع وصول اثنين على الأقل من المدافعين ولاعبي الوسط، وهما المراكز التي يعاني فيها ريال مدريد من نقص في العدد. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع بالفعل عودة نيكو باز وإندريك.
لكن سوق الانتقالات سيكون أكثر نشاطاً في جانب المغادرين. وفقاً لصحيفة "سبورت"، تم بالفعل إعداد قائمة تضم ثمانية أسماء ستغادر ريال مدريد بالتأكيد. على الرغم من أنه، كما كشف بعض الوكلاء الذين يمثلون لاعبين في ريال مدريد لـ"كادينا سير"، فإن 90% من لاعبي النادي يرغبون في احترام عقودهم ورفضوا مراراً وتكراراً الوجهات المختلفة التي عُرضت عليهم. باختصار، لن يكون من السهل إقناعهم بالوداع عن ريال مدريد والبدء في ما يُنظر إليه على أنه إعادة بناء ضرورية.
من يمكنه الرحيل؟
بعد الطرد المثير للجدل والحاسم في مباراة بايرن ميونيخ، أصبح كامافينجا على وشك الرحيل. مع تزايد الشائعات حول بيعه، قد يكون اللاعب الفرنسي أحد اللاعبين الذين يمكن الاستغناء عنهم، وأحد أولئك الذين قد يجلبون معهم مبلغاً لا بأس به لإعادة استثماره. كان النادي قد دفع 31 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت لريين مقابل التعاقد مع لاعب الوسط البالغ من العمر 23 عاماً في عام 2021، وتبلغ قيمته السوقية حالياً حوالي 50 مليون يورو.
ومن بين اللاعبين الآخرين الذين قد يغادرون الفريق، لاعبو الأكاديمية فران حارسيا وراؤول أسينسيو (23 عامًا)، بالإضافة إلى بعض النجوم الكبار الذين أصبحوا غير راضين ومتقدمين في السن: من ألابا إلى كارفاخال، وصولاً إلى سيبايوس. وقد يقرر ريال مدريد الجديد والمتجدد الاستغناء عنهم لبدء صفحة جديدة. كما أن وضع هويجن غير مؤكد، حيث لم يبرز في موسمه الأول مع النادي.
وستكون هناك مستجدات أيضًا بالنسبة لماستانتونو وغونزالو غارسيا، وهما لاعبان شابان في طور الصعود وغير راضيين عن قلة وقت اللعب. من المتوقع أن ينتقل الأول على سبيل الإعارة، بينما قد يتم بيع الثاني مع خيار إعادة الشراء، كما حدث مع نيكو باز في كومو.
وماذا عن النجوم الكبار؟ وفقًا لمصادر إسبانية مختلفة، قد يكونون أيضًا في خطر. باستثناء مبابي ورودريغو المصاب، قد يتم طرح فينيسيوس وبيلينجهام في سوق الانتقالات. الأخير لديه عروض من الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه، بعد موسم مخيب للآمال، سيرغب في استعادة مكانته على أرض الملعب. أما الأول، فهو لا يزال مطلوباً من الدوري السعودي للمحترفين، وقد يستغل زخم كأس العالم لإعادة تعزيز مكانته في نخبة كرة القدم الدولية. أما الصافرات التي غالباً ما توجه إليه في البرنابيو، فهي تبدو بالفعل كحكم نهائي.