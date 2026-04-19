ثورة في ريال مدريد .. 8 لاعبين للبيع الصيف القادم!

تنقسم الصحف الإسبانية بين الصحف الكاتالونية التي تتحدث عن ثورة حقيقية في الطريق، والصحف المدريدية التي تتحدث عن تغييرات، وإن كانت محدودة. لكن الخطوة الأولى لإجراء العديد من التعديلات على تشكيلة الفريق هي العثور على مدير رياضي، وهو منصب غير موجود حالياً في الهيكل التنظيمي لريال مدريد، ويمكن أن يُضاف في الأشهر المقبلة.

بعد ذلك، سيأتي دور تحديد من سيتولى مقعد المدرب. من كلوب إلى المدربين الحاليين ديشان وبوتشيتينو، ومن "الشباب" إيراولا وفابريجاس، وصولاً إلى الخيار المؤكد إيمري والعودة المثيرة لمورينيو: هناك العديد من الأسماء التي تدور حول ريال مدريد، مما يدفع إلى الاعتقاد بأن بيريز لم يقرر بعد أي ملف شخصي سيتبعه وما هي الخصائص المطلوبة. باختصار، عملية الاختيار مفتوحة.

كما أن المدرب الذي سيتم اختياره سيتولى إدارة التشكيلة وفترة الانتقالات الصيفية، وهي فترة قد تجلب الكثير من المستجدات. على صعيد الواردات، من المتوقع وصول اثنين على الأقل من المدافعين ولاعبي الوسط، وهما المراكز التي يعاني فيها ريال مدريد من نقص في العدد. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع بالفعل عودة نيكو باز وإندريك.

لكن سوق الانتقالات سيكون أكثر نشاطاً في جانب المغادرين. وفقاً لصحيفة "سبورت"، تم بالفعل إعداد قائمة تضم ثمانية أسماء ستغادر ريال مدريد بالتأكيد. على الرغم من أنه، كما كشف بعض الوكلاء الذين يمثلون لاعبين في ريال مدريد لـ"كادينا سير"، فإن 90% من لاعبي النادي يرغبون في احترام عقودهم ورفضوا مراراً وتكراراً الوجهات المختلفة التي عُرضت عليهم. باختصار، لن يكون من السهل إقناعهم بالوداع عن ريال مدريد والبدء في ما يُنظر إليه على أنه إعادة بناء ضرورية.