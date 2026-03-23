ثنائي من فريق برينتفورد "أصيب بجروح" بعد أن هرع لمساعدة رجل تعرض للاعتداء في حادثة يُزعم أنها عنصرية في الساعة الثانية صباحًا في لندن
شخصان يتدخلان لوقف اعتداء في ريتشموند
وفقًا لتقارير نشرتها صحيفة «التلغراف»، كان لاعبان من فريق برينتفورد لم يُكشف عن اسميهما في طريقهما إلى المنزل من ملعب إيلاند رود حوالي الساعة الثانية صباحًا يوم الأحد، عندما شاهدا رجلًا يتعرض للهجوم في شارع كوينز رود. ويُزعم أن الاعتداء كان بدوافع عنصرية. ويشير التقرير إلى أن اللاعبين سارعوا على الفور لمساعدة الضحية، وتدخلوا جسديًا في المواجهة قبل وصول الشرطة. وفي حين وصف الشهود أن اللاعبين "أصيبا بجروح دامية" جراء الاشتباك، يُفهم أن كلاهما لم يتعرض لإصابات خطيرة تستدعي مزيدًا من العلاج الطبي، ووُصف كلاهما بأنه "بصحة جيدة تمامًا" يوم الأحد.
الشرطة تؤكد استمرار التحقيق
أكدت شرطة العاصمة أنها تحقق في ملابسات المواجهة، رغم أنها لم تقم بأي اعتقالات حتى الآن. وقال متحدث باسم الشرطة: "تلقت الشرطة بلاغاً بوقوع اعتداء في شارع كوينز رود، ريتشموند، حوالي الساعة 02:00 من صباح يوم الأحد 22 مارس. وتواصل الضباط مع الضحية. التحقيق لا يزال جارياً ولم يتم إلقاء القبض على أي شخص حتى الآن."
وكان اللاعبون المتورطون في الحادث من بين عدد من أعضاء الفريق الذين سُمح لهم بترتيب رحلات عودتهم من إيلاند رود بأنفسهم. وقد وافق النادي على ذلك لأن المباراة كانت الأخيرة قبل فترة التوقف الدولية، حيث كان من المقرر أن يسافر العديد من اللاعبين إلى الخارج لتمثيل بلدانهم.
تواصل النحلات تجاوز التوقعات
على الرغم من التوقعات الواسعة بنزول الفريق إلى الدرجة الأدنى في بداية الموسم، فقد تحدى فريق كيث أندروز التوقعات ليبرز كمرشح حقيقي للتأهل إلى المسابقات الأوروبية. وقد شكّل التعادل 0-0 أمام ليدز يونايتد يوم السبت خطوة أخرى في الاتجاه الصحيح، حيث سمح ذلك لفريق «البيز» بتقليص الفارق بنقطة واحدة عن كل من تشيلسي وليفربول اللذين يسبقانه في الترتيب، بعد خسارة كلا الفريقين خلال عطلة نهاية الأسبوع.
المواجهة الحاسمة في أبريل
ستتيح فترة التوقف الدولية الآن للفريق الأول في برينتفورد وجهاز التدريب فرصة لإعادة تنظيم صفوفهم قبل المرحلة الحاسمة من الدوري الإنجليزي الممتاز في أبريل. ويواجه «البيز» سلسلة من الاختبارات الصعبة، بما في ذلك مواجهة حاسمة ضد مانشستر يونايتد، في سعيهم لتأمين مقعد في البطولات الأوروبية للموسم 2026-2027.
