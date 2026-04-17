ثنائي غير متوقع يتفوق عليه وتوني يطارده .. هاري كين يطارد رقمًا "عالميًا" جديدًا

من المرجح أن تكون بطولة كأس العالم حاسمة في تحديد الفائز الجديد بجائزة الكرة الذهبية، ولكن حتى دون انتظار نتائج البطولة الأمريكية ونهائي دوري أبطال أوروبا، فإن هاري كين هو بالتأكيد أحد المرشحين المحتملين في قائمة مختصرة.

بعد أن سجل عددًا كبيرًا من الأهداف خلال فترة لعبه في إنجلترا، رفع المهاجم مستوى أدائه بعد انتقاله إلى الدوري الألماني كلاعب في صفوف بايرن ميونيخ، حتى وصل إلى 50 هدفًا في الموسم الحالي.

مع بقاء شهر واحد من الدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا، يستهدف كين الوصول إلى 60 هدفاً، بالإضافة إلى أن يصبح المهاجم الأكثر تهديفاً في العالم في دوري واحد من أعلى المستويات.

وبما أنه أصبح من شبه المؤكد فوزه بلقب هداف الدوري الألماني، وكذلك الحذاء الذهبي كأفضل هداف أوروبي، فإن اللاعب السابق في توتنهام، الذي سجل حتى الآن 31 هدفاً، قد يصبح أيضاً اللاعب الذي سجل أكبر عدد من الأهداف في بطولة واحدة خلال موسم 2025/2026، حتى خارج أوروبا.

ونظراً لاستحالة مقارنة الدوريات العالمية المختلفة، يُعتبر اللاعب القادر على تسجيل أكبر عدد من الأهداف في بطولة أوروبية هو رقم واحد على المستوى العالمي أيضاً، على الرغم من تسجيل عدد أكبر من الأهداف خارج القارة العجوز. لكن هذه المرة، يمكن لكين أن يتصدر قائمة أفضل الهدافين على جميع المستويات، وفي كل قارة.