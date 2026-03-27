لا يستطيع اللاعب الدولي السابق ماركوس بابل فهم سبب استدعاء ليروي ساني للانضمام إلى تشكيلة المنتخب الألماني للمباريات الودية المقبلة ضد سويسرا (27 مارس) وغانا (30 مارس).
"ثم العودة إلى دوري الدرجة الثالثة": لاعب منتخب ألمانيا السابق لا يفهم سبب اختيار ليروي سانيه للانضمام إلى تشكيلة الاتحاد الألماني لكرة القدم
بالنسبة لبطل أوروبا عام 1996، فإن ساني يعاني من تقلبات كبيرة في مستواه. وقد انتقد ماريو باسلر، زميل بابل السابق، مؤخرًا اختيار الجناح، بل ووصفه بأنه «لاعب دوري الدرجة الثانية».
وعلق بابل على ذلك في برنامج "ران" قائلاً: "هذه الصيغة بالطبع مثيرة للجدل، لكنني أتفق معه تماماً في جوهر الموضوع. أجد صعوبة في التعامل مع اللاعبين الذين لا أعرف ما الذي سأحصل عليه منهم. فهناك تباين كبير جداً بين الأداء المتميز في بعض الأحيان والأداء المتواضع في أحيان أخرى."
"الجميع يتحدث دائمًا عن إمكانات ليروي ساني، لكن ما فائدة هذه الإمكانات إذا لم أتمكن من الاستفادة منها؟"، سأل بابل وأضاف: "فهو لم يعد لاعبًا أساسيًا في غالطة سراي أيضًا".
ديتمار هامان: ترشيح سانيس "غير مفهوم"
في الواقع، جلس ساني على مقاعد البدلاء في مباراتي دور الـ16 التي خاضها بطل تركيا في دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول. وفي حين لم يشارك على الإطلاق في مباراة الذهاب (1-0)، فقد تم إشراكه لمدة 45 دقيقة في مباراة الإياب (0-4). وفي الدوري التركي، قضى مؤخرًا عقوبة الإيقاف بسبب بطاقة حمراء في فوز غالطة سراي 3-0 على باشاك شهير.
في المقابل، ترك اللاعب المحترف المخضرم في بايرن ميونيخ انطباعاً رائعاً في آخر مشاركاته مع المنتخب الوطني: في الفوز المهم 6-0 في المباراة الأخيرة من تصفيات كأس العالم في منتصف نوفمبر، قدم أداءً مذهلاً وسجل ثلاث نقاط (هدفان وتمريرة حاسمة). وقبل ذلك، كان قد صنع هدفاً في الفوز 2-0 في لوكسمبورغ.
مع ديتمار هامان، هناك لاعب سابق آخر في المنتخب الألماني لا يستطيع فهم اختيار سان. قال هامان قبل بضعة أيام على قناة سكاي: "أنا مندهش جدًا من ذلك. لدينا إل مالا، لدينا أدييمي، لدينا باير. أعتقد أنهم جميعًا يستحقون ذلك أكثر من ليروي سان. هذا أمر غير مفهوم بالنسبة لي."
يتنافس ساني مع زميله السابق في النادي سيرج غنابري على مركز الجناح الأيمن الهجومي استعداداً لكأس العالم في الصيف. خاض اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً حتى الآن 72 مباراة دولية، سجل خلالها 16 هدفاً وصنع 10 تمريرات حاسمة.
إحصائيات أداء ليروي ساني مع غالطة سراي هذا الموسم
المباريات 35 مباريات لأكثر من 90 دقيقة 21 الأهداف 6 تمريرات حاسمة 8 بطاقات صفراء 1 بطاقات حمراء 1