ثلاثية انتقالات مذهلة؟ يبدو أن النجم القادم لبايرن ميونيخ مرشح للانتقال إلى ميلان

من المتوقع أن يغادر اللاعب السنغالي، المعار من نادي تشيلسي، بطل الدوري الألماني بعد انتهاء الموسم الحالي، ويُعتبر التعاقد معه بشكل دائم أمراً مستبعداً تقريباً.

خاصة وأن شرط الشراء المرتبط بوقت اللعب لم يعد قابلاً للتحقيق على أي حال، كما أن خيار الشراء بقيمة 65 مليون يورو سيكون مرتفعاً للغاية. وبالتالي، من المرجح أن يعود جاكسون في البداية إلى البلوز. لكن يبدو أن المهاجم لم يعد له مستقبل في لندن أيضاً.

وهذا من شأنه أن يجذب اهتمام عدة أندية كبرى إلى جانب ميلان. وكما أفاد موقع calciomercato.com الشريك لـ SPOX في منتصف مارس، فإن ناديي نابولي ويوفنتوس تورينو يراقبان عن كثب وضع جاكسون إلى جانب نادي ميلان.