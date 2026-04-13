وفقًا لما أوردته صحيفة «كورييري ديلو سبورت» الإيطالية، يُقال إن المهاجم قد تم اختياره ليكون أحد الأهداف الرئيسية للروسونيري في فترة الانتقالات المقبلة.
ثلاثية انتقالات مذهلة؟ يبدو أن النجم القادم لبايرن ميونيخ مرشح للانتقال إلى ميلان
من المتوقع أن يغادر اللاعب السنغالي، المعار من نادي تشيلسي، بطل الدوري الألماني بعد انتهاء الموسم الحالي، ويُعتبر التعاقد معه بشكل دائم أمراً مستبعداً تقريباً.
خاصة وأن شرط الشراء المرتبط بوقت اللعب لم يعد قابلاً للتحقيق على أي حال، كما أن خيار الشراء بقيمة 65 مليون يورو سيكون مرتفعاً للغاية. وبالتالي، من المرجح أن يعود جاكسون في البداية إلى البلوز. لكن يبدو أن المهاجم لم يعد له مستقبل في لندن أيضاً.
وهذا من شأنه أن يجذب اهتمام عدة أندية كبرى إلى جانب ميلان. وكما أفاد موقع calciomercato.com الشريك لـ SPOX في منتصف مارس، فإن ناديي نابولي ويوفنتوس تورينو يراقبان عن كثب وضع جاكسون إلى جانب نادي ميلان.
ميلان يبحث عن تعزيزات - جاكسون يتطلع إلى مزيد من وقت اللعب
من المعروف أن فريق المدرب ماسيميليانو أليجري يبحث عن تعزيزات للهجوم. ولهذا السبب تمت صفقة استعارة نيكلاس فولكروغ في فترة الانتقالات الشتوية، إلا أن أداءه في العاصمة الإيطالية ظل حتى الآن أقل بكثير من التوقعات. وبهدف إثبات جدارته للانضمام إلى كأس العالم، لم يسجل اللاعب الذي خاض 24 مباراة مع المنتخب الألماني سوى هدف واحد. ولم يتمكن من حجز مكان أساسي في التشكيلة بسبب هذا العائد الضئيل. ولذلك، يُعتبر عودته إلى ناديه الأصلي وست هام يونايتد أمراً مرجحاً للغاية.
في المقابل، ينتظر جاكسون وقت لعب أكبر بكثير مما يحصل عليه في بايرن ميونيخ. بصفته بديلاً لهاري كين، جلس على مقاعد البدلاء في العديد من المباريات ولم يسجل حتى الآن سوى أقل من 1000 دقيقة لعب. لكنه سجل خلالها ثمانية أهداف وأربع تمريرات حاسمة.
ويُقال إن غوريتزكا وكيم مدرجان أيضًا على قائمة ميلان
علاوة على ذلك، هناك لاعبان آخران من بايرن ميونيخ يُتداول اسمهما في ميلان. فمن ناحية، يُقال إن النادي يعمل بجدية على التعاقد مع ليون غوريتزكا الذي سيصبح لاعبًا حرًا في الصيف. ومن ناحية أخرى، يُقال إن اسم مين جاي كيم يتصدر قائمة الرغبات.
المدافع، الذي يعد الخيار الثالث فقط في قلب الدفاع للمدرب فينسنت كومباني بعد دايوت أوبامكانو وجوناثان تاه، يرتبط منذ فترة طويلة بالعودة إلى الدوري الإيطالي. في عام 2023، انتقل اللاعب الكوري الجنوبي من نابولي إلى ميونيخ مقابل 50 مليون يورو بعد موسم رائع.
على الرغم من أن عقده ساري المفعول حتى عام 2028، إلا أن بايرن ميونيخ لن يضع أي عقبات في طريقه، بعد أن تم تداوله بالفعل في الصيف الماضي كمرشح للبيع. لكن كيم نفسه قرر البقاء ويقال إنه قد تقبل دوره بشكل عام. ومع ذلك، قد يتغير موقفه بعد انتهاء الموسم.
نيكولاس جاكسون: بيانات الأداء والإحصائيات مع نادي بايرن ميونيخ
الألعاب 27 أهداف 8 تمريرات حاسمة 4 دقائق اللعب 971