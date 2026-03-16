تُفرض على تشيلسي عقوبة حظر التعاقدات وغرامة ضخمة لانتهاكها القواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز في عهد مالك النادي رومان أبراموفيتش
تشيلسي يتلقى عقوبة من الدوري الإنجليزي الممتاز
أكدت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد ظهر يوم الاثنين أن نادي تشيلسي قد تلقى عقوبته بعد أن أبلغ النادي بنفسه عن حالات عدم اكتمال التقارير المالية وتخلف عن سداد مدفوعات تعود إلى الفترة التي كان فيها أبراموفيتش مالكاً للنادي. وتعود الحوادث المعنية إلى ما يزيد عن عشر سنوات.
وتقرر أن تشيلسي لن يتمكن من تسجيل لاعبي الأكاديمية خلال الأشهر التسعة المقبلة، على الرغم من أنه تجنب حظرًا فوريًا آخر على التعاقد مع لاعبين للفريق الأول. وكان تشيلسي قد تعرض لحظر مبدئي لمدة فترتين من قبل الفيفا في عام 2019 فيما يتعلق بقواعد التعاقد مع لاعبين دون سن 18 عامًا، على الرغم من أن هذا الحظر تم تخفيفه إلى فترة واحدة بعد تقديم استئناف.
بدلاً من ذلك، سيُفرض على تشيلسي عقوبة مع وقف التنفيذ لمدة عامين بشأن حظر انتقالات اللاعبين الكبار، مما يعني أنه لن يتعين عليه تنفيذها ما لم يرتكب مزيداً من المخالفات. كما لن يتم خصم أي نقاط من رصيد تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن كان من المتوقع سابقاً فرض مثل هذه العقوبة بسبب مخالفة اللوائح.
لماذا تمت معاقبة تشيلسي؟
عند استحواذهم على النادي في عام 2022، اكتشف مالكو نادي تشيلسي "بلوكو" أن الإدارة السابقة كانت تدفع مبالغ سرية للاعبين ووكلاء غير مرخصين وأطراف ثالثة، حيث خضعت صفقات إيدن هازارد وصامويل إيتو وويليان للتدقيق.
وفي بيان صدر يوم الاثنين، قالت الدوري الإنجليزي الممتاز: "نتيجة للتحقيق الذي أجراه الدوري الإنجليزي الممتاز، ثبت أنه بين عامي 2011 و2018، تم دفع مبالغ غير معلنة من قبل أطراف ثالثة مرتبطة بالنادي إلى لاعبين ووكلاء غير مسجلين وأطراف ثالثة أخرى.
"لم يتم الكشف عن هذه المدفوعات للسلطات التنظيمية لكرة القدم في ذلك الوقت، بما في ذلك الدوري الإنجليزي الممتاز. تم دفع هذه المبالغ لصالح نادي تشيلسي وكان ينبغي التعامل معها على أنها مدفوعات قام بها النادي.
"كما أقر النادي، من بين أمور أخرى، بأن سداد هذه المدفوعات، فضلاً عن عدم الإفصاح عنها للدوري، يشكل خرقاً لمتطلبات التصرف بحسن نية تجاه الدوري.
"وقد اقتنع مجلس إدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بأنه ما كان للنادي أن ينتهك قواعد الربحية والاستدامة الخاصة بالدوري خلال الفترات المعنية بأي حال من الأحوال، لو كانت المدفوعات ذات الصلة قد أُدرجت بشكل صحيح في التقارير المالية التاريخية للنادي.
"عند النظر في العقوبة المناسبة، لاحظ مجلس إدارة الدوري الإنجليزي الممتاز أن الإبلاغ الذاتي الاستباقي من قبل النادي، واعترافه بالانتهاك، وتعاونه الاستثنائي طوال فترة التحقيق، شكلت عوامل تخفيف مهمة."
بيان تشيلسي بشأن العقوبة
وفي بيان صادر عنه، قال نادي تشيلسي: "يسر نادي تشيلسي لكرة القدم أن يؤكد توصله إلى تسوية مع الدوري الإنجليزي الممتاز بشأن مسائل تنظيمية قديمة كان النادي قد أبلغ عنها بنفسه في عام 2022.
"وكما أُعلن سابقًا، كشف النادي طواعية وبشكل استباقي لجميع الهيئات التنظيمية المعنية عن انتهاكات محتملة للقواعد في الماضي، بما في ذلك تقارير مالية غير مكتملة تعود إلى ما يزيد عن عقد من الزمن.
"خلال تحقيق مكثف أجراه الدوري الإنجليزي الممتاز، كشف النادي بشكل استباقي عن آلاف الوثائق. كما أن النادي قدم ردوداً شاملة على الفور عندما طلب الدوري الإنجليزي الممتاز معلومات، وسهل جميع خطوط التحقيق لدعم عملية معقدة وشاملة للغاية.
"علاوة على ذلك، خلال التحقيق، تم تزويد النادي بأدلة إضافية من قبل طرف ثالث بشأن انتهاكات محتملة لقواعد الدوري الإنجليزي الممتاز ارتكبها موظف سابق في عدد قليل من المعاملات التاريخية للأكاديمية. تم الإبلاغ عن هذه المعلومات بشكل فوري واستباقي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.
"يود النادي أن يوضح أنه بعد إجراء تحليل مالي دقيق من قبل الدوري الإنجليزي الممتاز، تم التوصل إلى أنه 'في أي سيناريو من السيناريوهات، لم يكن النادي ليتجاوز الحد الأقصى المسموح به للخسارة البالغ 105 ملايين جنيه إسترليني خلال فترة التقييم البالغة ثلاث سنوات المنصوص عليها في القواعد.' وبناءً على ذلك، لا يوجد أي سيناريو كان من الممكن أن ينتهك فيه النادي الحدود المعمول بها في قواعد الربحية والاستدامة الخاصة بالدوري الإنجليزي الممتاز خلال المواسم السابقة.
"منذ بداية هذه العملية، تعامل النادي مع هذه الأمور بأقصى درجات الجدية، وقدم تعاوناً كاملاً لجميع الهيئات التنظيمية ذات الصلة. ويرحب النادي بتقدير الدوري الإنجليزي الممتاز لـ"تعاونه الاستثنائي" وبأنه "لولا تلك الإفصاحات الطوعية وعملية الإبلاغ الذاتي، لما لفتت انتباه الدوري أبداً عدد من انتهاكات قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز".
"يقبل النادي شروط التسوية بالكامل، وقد نُشرت تفاصيلها على الموقع الإلكتروني للدوري الإنجليزي الممتاز. وللتوضيح، فإن القيود المفروضة لمدة تسعة أشهر على تسجيل لاعبي الأكاديمية تسري على الفور، ولكن فقط على لاعبي الأكاديمية الذين سبق تسجيلهم في دوري آخر أو نادي آخر تابع للرابطة الإنجليزية لكرة القدم (EFL) خلال الـ 18 شهراً السابقة. ولا تنطبق هذه القيود على لاعبي تشيلسي الحاليين، أو اللاعبين الدوليين، أو اللاعبين الذين يتقدمون بطلبات للتسجيل لأول مرة في فئة تحت 9 سنوات.
"نحن سعداء بأن هذه المسألة قد انتهت الآن."
النادي لم يخرج من المأزق بعد
على الرغم من أن الدوري الإنجليزي الممتاز قد أنهى تحقيقاته، إلا أن نادي تشيلسي لا يزال خاضعاً للتحقيق من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بشأن 74 مخالفة مزعومة للوائح الوكلاء. ولم يتم تحديد موعد لإصدار نتائج ذلك التقرير.
