تيو هيرنانديز أحدها .. ديشان يقوم بثلاثة تغييرات في تشكيل فرنسا لمواجهة العراق

تهدف التعديلات التكتيكية إلى إعادة تنظيم خط الهجوم بعد فترة افتتاحية محبطة اتسمت بالجمود في المباراة السابقة.

فلم تسجل فرنسا سوى تسديدة واحدة في الشوط الأول، وهو أقل رصيد لها في مباراة بمرحلة المجموعات بكأس العالم منذ عام 1966.

ولإضفاء المزيد من الإبداع، يعتزم الجهاز الفني إشراك مايكل أوليسي في مركز رقم 10 في الوسط منذ البداية، مما يدفع بعثمان ديمبيلي إلى الجناح الأيمن الذي يعتبر مركزه الطبيعي.

وفي الخلف، يُرجح بشدة أن يحل لوكاس دين، لاعب أستون فيلا، محل تيو هيرنانديز في مركز الظهير الأيسر، بينما سيلعب مانو كوني، لاعب روما، في خط الوسط إلى جانب أدريان رابيو.