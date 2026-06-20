AFP
تيو هيرنانديز أحدها .. ديشان يقوم بثلاثة تغييرات في تشكيل فرنسا لمواجهة العراق
ديشان يُجري تعديلاً في تشكيلة الفريق
استهل الديوك مشواره في مرحلة المجموعات بفوزه 3-1 على السنغال في فيلادلفيا، بفضل ثنائية حاسمة سجلها القائد كيليان مبابي.
ومع ذلك، وعلى الرغم من حصولها على النقاط الثلاث، تعرضت فرنسا لانتقادات إعلامية شديدة بسبب ضعف انسيابية هجومها خلال الشوط الأول.
ولتصحيح هذه المشكلات الهيكلية، يشير تقرير صادر عن صحيفة «لوكيب» الفرنسية إلى أن الجهاز الفني مستعد لاستبعاد الجناح ديزير دوي لصالح برادلي باركولا.
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وسائل الإعلام تكشف عن تغييرات أخرى في التشكيلة
تهدف التعديلات التكتيكية إلى إعادة تنظيم خط الهجوم بعد فترة افتتاحية محبطة اتسمت بالجمود في المباراة السابقة.
فلم تسجل فرنسا سوى تسديدة واحدة في الشوط الأول، وهو أقل رصيد لها في مباراة بمرحلة المجموعات بكأس العالم منذ عام 1966.
ولإضفاء المزيد من الإبداع، يعتزم الجهاز الفني إشراك مايكل أوليسي في مركز رقم 10 في الوسط منذ البداية، مما يدفع بعثمان ديمبيلي إلى الجناح الأيمن الذي يعتبر مركزه الطبيعي.
وفي الخلف، يُرجح بشدة أن يحل لوكاس دين، لاعب أستون فيلا، محل تيو هيرنانديز في مركز الظهير الأيسر، بينما سيلعب مانو كوني، لاعب روما، في خط الوسط إلى جانب أدريان رابيو.
توقعات النتائج ترجح كفة الأوروبيين
تسلط التعديلات المرتقبة الضوء على العمق الهائل الذي يتمتع به تشكيل الفريق تحت قيادة ديشان، في الوقت الذي يسعى فيه فريقه إلى الحفاظ على مستواه التهديفي المتميز.
نجح بطل كأس العالم 2018 في تسجيل الأهداف في 14 مباراة دولية متتالية في جميع المسابقات، وهي سلسلة رائعة تعود إلى مارس 2025.
ويتناقض هذا الأداء الهجومي المتسق بشكل حاد مع الصعوبات الدفاعية المستمرة التي يواجهها العراق، بعد أن تعرض المنتخب لهزيمة ساحقة بنتيجة 4-1 أمام النرويج في مباراته الافتتاحية.
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التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب يقترب
تتوجه فرنسا إلى ملعب فيلادلفيا سعيًا وراء ضمان تأهلها المبكر إلى دور الـ32 بفوزها الثاني على التوالي
. وفي مواجهة منتخب العراق الذي يعاني حاليًا من سلسلة سيئة من ثلاث مباريات دون فوز، يُعتبر فريق ديشان المرشح الأوفر حظًا لترسيخ مكانته في صدارة المجموعة.
ومع اقتراب المباراة الأخيرة في دور المجموعات ضد النرويج، يظل إدماج هذه التغييرات التكتيكية بسلاسة أمرًا حيويًا بالنسبة لهذا العملاق الأوروبي.