Mikel Arteta Arsenal Diego Simeone Atletico Madrid GFX GOAL ONLYGOAL AR
أحمد فرهود

ليست مباراة تيك توك: برشلونة يصرخ ألمًا بسبب "ركلة جزاء" في قمة أتلتيكو مدريد وآرسنال.. و"ذكريات 2006" تطمئن الجانرز

خوليان ألفاريز

قمة أوروبية حملت الكثير من التفاصيل المثيرة..

بين زئير الجماهير في ملعب "رياض ميتروبوليتانو" وهدوء القناصين؛ رفضت قمة "ذهاب" نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026، أن تبتسم لأحد.

أتلتيكو مدريد الإسباني وآرسنال الإنجليزي اكتفيا بالتعادل الإيجابي (1-1)، في مباراة الذهاب؛ ليؤجلا الحسم إلى لقاء الإياب، في لندن.

وتقدّم آرسنال بهدف في الدقيقة 44، سجله المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس؛ بينما أحرز النجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز التعادل لمصلحة أتلتيكو، في الدقيقة 56.

والمثير في الأمر أن هدفي آرسنال وأتلتيكو، جاءا من "ركلتي جزاء"؛ في مباراة شهدت الطابع التكتيكي والحماسي، مع إثارة تحكيمية كبيرة.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد تعادل أتلتيكو مدريد وآرسنال، في العاصمة الإسبانية..

    مباراة أتلتيكو مدريد وآرسنال ليست لـ"التيك توك"

    رغم المتعة الكروية التي عاشها عشاق الساحرة المستديرة، في قمة نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان ضد العملاق الألماني بايرن ميونخ؛ إلا أننا سمعنا بعض الآراء المثيرة للجدل، في الساعات القليلة الماضية.

    باريس سان جيرمان فاز على أرضه (5-4) ضد بايرن ميونخ، مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات "ذهاب" نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    وبعد المباراة.. فتح الصحفي الرياضي فريدريك هيرميل، النار على كل من الإسباني لويس إنريكي والبلجيكي فينسنت كومباني، المديرين الفنيين لباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ.

    هيرميل قال: "هذه المباراة رمز لزمن (التيك توك)، وليس كرة القدم.. هل شاهدتم أي عمل من الأجهزة الفنية؛ نحن كُنا أمام فريقين يهاجمان فقط، دون رؤية أي جانب تكتيكي".

    واعتبر هيرميل أن كرة القدم، هي بناء لعب وطرق تكتيكية؛ لذلك فهو لا يفضل كثيرًا مباريات الإثارة السريعة، أو المشاعر الفورية.

    لذلك.. من رأيه مثل هيرمل، قد يعجبه مباراة مثل تلك التي جمعت بين أتلتيكو مدريد الإسباني وآرسنال الإنجليزي، في "ذهاب" نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؛ للأسباب التالية:

    * أولًا: في الشوط الأول؛ غلب اللعب التكتيكي على الأداء الفني، حيث لم نُشاهد أي متعة كروية.

    * ثانيًا: الشوط الثاني؛ شاهدنا فرص ومتعة كروية على فترات فقط، حيث ظل اللعب البدني والحماس هو الغالب.

    أي أن مباراة أتلتيكو وآرسنال؛ هي كانت لهؤلاء الذين يحبون اللعب البدني والتكتيكي، مع الكثير من الحماس في أرض الملعب وبالمدرجات.

    لكننا لا ننسى أن هدف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عندما قام باعتماد النظام الجديد لدوري الأبطال؛ كان رؤية المزيد من مباريات "التيك توك" كما سماها هيرمل، وليس لقاء أتلتيكو وآرسنال.

    برشلونة يصرخ ألمًا بسبب لقطة مثيرة ضد أتلتيكو مدريد

    الآن.. لننتقل إلى لقطة مثيرة للجدل، شهدتها مباراة أتلتيكو مدريد الإسباني وآرسنال الإنجليزي، في "ذهاب" نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

    هذه اللقطة هي تلك التي تحصل فيها آرسنال على "ركلة جزائية"؛ سجل منها المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس، هدف فريقه الوحيد.

    وتم احتساب "الركلة الجزائية"؛ بحجة قيام السلوفاكي دافيد هانسكو بإعاقة ودفع لاعب آرسنال، داخل منطقة الـ18 لأتلتيكو مدريد.

    إذًا.. ما هو السبب وراء جدل هذه اللقطة؟!

    الإجابة ستكون هُنا؛ هي ليست صحة أو خطأ القرار، أكثر من أنها تشبه كثيرًا ما حدث في لقاء أتلتيكو مدريد والعملاق الكتالوني برشلونة.

    أتلتيكو مدريد تخطى عقبة برشلونة، في دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؛ وذلك بعد الفوز عليه (3-2)، في نتيجة مباراتي الذهاب والإياب.

    وفي مباراة الإياب.. كانت هُناك لقطة شبيهة لتلك التي تحصل فيها آرسنال على "ركلة جزائية"، حدثت مع نجم برشلونة داني أولمو؛ عندما تعرض للدفع والإعاقة من ماركوس يورينتي وكوكي، ثنائي أتلتيكو مدريد.

    لكن على عكس الفريق الإنجليزي؛ لم يتحصل برشلونة على "ركلة جزائية"، لتكون النتيجة هي توديعه البطولة الأوروبية الكبيرة.

    ولو تحصل العملاق الكتالوني على هذه "الركلة"؛ كان من الممكن جدًا أنه هو من يتواجد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ضد فريق آرسنال الأول لكرة القدم.

    خوف دييجو سيميوني يقودنا إلى نسخة أتلتيكو مدريد "السيئة"

    على جانب آخر.. يجب التركيز على الـ20 أو 25 دقيقة الأولى من عمر الشوط الثاني، من مباراة أتلتيكو مدريد الإسباني ضد آرسنال الإنجليزي، في "ذهاب" نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

    أجمل أداء فني في المباراة شاهدناه خلال هذه الدقائق؛ والتي "خنق" فيها أتلتيكو مدريد نظيره آرسنال، على النحو التالي:

    * أولًا: سيطرة على الكرة.

    * ثانيًا: تنويع الهجوم بين الطرف والعمق.

    وهذا يجعلنا نتساءل: "لماذا لا يلعب أتلتيكو مدريد جميع مبارياته مثل هذه الدقائق؟!".

    نعم.. فريق العاصمة الإسبانية يمتلك نجومًا رائعين، في مختلف المراكز؛ إلا أن مدربه وهو الأرجنتيني دييجو سيميوني، يخاف من اللعب بالطريقة الهجومية.

    لذلك نجد أتلتيكو في كثير من المباريات؛ إما أنه يلعب الـ90 دقيقة دفاعًا، أو يهاجم على فترات ويدافع في أخرى.

    اقتربت.. آرسنال إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بـ"ذكريات 2006"

    أخيرًا.. هُناك مفارقة مهمة يجب الوقوق أمامها؛ وذلك بعد تعادل آرسنال الإنجليزي مع مستضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني، في "ذهاب" نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

    آرسنال تأهل مرة وحيدة فقط في تاريخه، إلى نهائي دوري أبطال أوروبا؛ وذلك موسم 2005-2006، عندما خسر (1-2) ضد العملاق الكتالوني برشلونة.

    إلا أنه قبل مواجهة برشلونة؛ كان على الفريق الإنجليزي أن يتخطى عقبة نادي فياريال الإسباني، في نصف النهائي.

    وقتها.. تعادل آرسنال (0-0) مع فياريال في إسبانيا؛ بينما فاز بهدف مقابل لا شيء، على أرضية ميدانه بالعاصمة لندن.

    هُنا.. نستطيع القول إن هُناك تشابه كبير جدًا، بين نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2005-2006، والنسخة الحالية من البطولة القارية؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: الخصم في نصف النهائي "إسباني".

    * ثانيًا: انتهاء المباراة في إسبانيا بـ"التعادل".

    نعم.. مباراة أتلتيكو مدريد انتهت بالتعادل (1-1) وليس سلبيًا؛ ولكن مع إلغاء قاعدة الهدف بـ"اثنين" خارج الأرض، فتعتبر النتيجة وكأنها (0-0) أيضًا.

    ويبقى الاختلاف الوحيد هُنا.. هي أن مباراة الإياب في النسخة الحالية، ستُلعب على أرضية ميدان نادي آرسنال؛ عكس نسخة 2006، التي كانت في إسبانيا.

    إلا أن ما نريد قوله في النهاية؛ هو أن هذه المفارقة المثيرة تعطي الأمل إلى آرسنال بقيادة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا، من أجل الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية.