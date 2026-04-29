ليست مباراة تيك توك: برشلونة يصرخ ألمًا بسبب "ركلة جزاء" في قمة أتلتيكو مدريد وآرسنال.. و"ذكريات 2006" تطمئن الجانرز

رغم المتعة الكروية التي عاشها عشاق الساحرة المستديرة، في قمة نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان ضد العملاق الألماني بايرن ميونخ؛ إلا أننا سمعنا بعض الآراء المثيرة للجدل، في الساعات القليلة الماضية.

باريس سان جيرمان فاز على أرضه (5-4) ضد بايرن ميونخ، مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات "ذهاب" نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وبعد المباراة.. فتح الصحفي الرياضي فريدريك هيرميل، النار على كل من الإسباني لويس إنريكي والبلجيكي فينسنت كومباني، المديرين الفنيين لباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ.

هيرميل قال: "هذه المباراة رمز لزمن (التيك توك)، وليس كرة القدم.. هل شاهدتم أي عمل من الأجهزة الفنية؛ نحن كُنا أمام فريقين يهاجمان فقط، دون رؤية أي جانب تكتيكي".

واعتبر هيرميل أن كرة القدم، هي بناء لعب وطرق تكتيكية؛ لذلك فهو لا يفضل كثيرًا مباريات الإثارة السريعة، أو المشاعر الفورية.

لذلك.. من رأيه مثل هيرمل، قد يعجبه مباراة مثل تلك التي جمعت بين أتلتيكو مدريد الإسباني وآرسنال الإنجليزي، في "ذهاب" نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؛ للأسباب التالية:

* أولًا: في الشوط الأول؛ غلب اللعب التكتيكي على الأداء الفني، حيث لم نُشاهد أي متعة كروية.

* ثانيًا: الشوط الثاني؛ شاهدنا فرص ومتعة كروية على فترات فقط، حيث ظل اللعب البدني والحماس هو الغالب.

أي أن مباراة أتلتيكو وآرسنال؛ هي كانت لهؤلاء الذين يحبون اللعب البدني والتكتيكي، مع الكثير من الحماس في أرض الملعب وبالمدرجات.

لكننا لا ننسى أن هدف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عندما قام باعتماد النظام الجديد لدوري الأبطال؛ كان رؤية المزيد من مباريات "التيك توك" كما سماها هيرمل، وليس لقاء أتلتيكو وآرسنال.