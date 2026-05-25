تير شتيجن يضيق الخناق على برشلونة.. هبوط جيرونا يؤذي الجار الكتالوني!

في الصيف الماضي، تعاقد برشلونة مع خوان جارسيا قادمًا من إسبانيول ليكون حارس المرمى الأساسي الجديد للفريق. أما مارك-أندريه تير شتيجن، الذي غاب عن معظم النصف الأول من الموسم بسبب إصابة في الظهر، فقد انتقل على سبيل الإعارة إلى جيرونا في يناير لاستعادة لياقته في المباريات وتأمين مكانه كحارس مرمى ألمانيا الأول في كأس العالم.

لكن بعد مشاركتين فقط مع جيرونا، تعرض لإصابة في الفخذ أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة، مما أنهى فعلياً آماله في المشاركة في كأس العالم.